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Национальная сборная Украины

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"После тренировок никого домой не отпускал". Экс-игрок сборной Украины назвал самого строгого тренера

Национальная сборная Украины

Михаил Фоменко на первое место ставил жесткую дисциплину

"После тренировок никого домой не отпускал". Экс-игрок сборной Украины назвал самого строгого тренера

Фото: metalist1925.com

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Бывший полузащитник сборной Украины и ряда отечественных клубов Кирилл Ковальчук рассказал о принципах работы легендарного тренера Михаила Фоменко.

"У Фоменко на первом месте была железная дисциплина и порядок. Помню, мы заезжали на базу дней за пять до игры и оставались там. Фоменко после тренировок никого домой не отпускал, хотя это можно было делать.

На тренировках все должны были выкладываться и работать в полную силу. У Фоменко был характер - это чувствовалось. У него не расслабишься", - сказал Ковальчук изданию Український футбол.

Напомним, Ковальчук провел 4 матча за сборную Украины.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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