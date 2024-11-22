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"После тренировок никого домой не отпускал". Экс-игрок сборной Украины назвал самого строгого тренера
Михаил Фоменко на первое место ставил жесткую дисциплину
Фото: metalist1925.com
Бывший полузащитник сборной Украины и ряда отечественных клубов Кирилл Ковальчук рассказал о принципах работы легендарного тренера Михаила Фоменко.
"У Фоменко на первом месте была железная дисциплина и порядок. Помню, мы заезжали на базу дней за пять до игры и оставались там. Фоменко после тренировок никого домой не отпускал, хотя это можно было делать.
На тренировках все должны были выкладываться и работать в полную силу. У Фоменко был характер - это чувствовалось. У него не расслабишься", - сказал Ковальчук изданию Український футбол.
Напомним, Ковальчук провел 4 матча за сборную Украины.
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