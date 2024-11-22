"После тренировок никого домой не отпускал". Экс-игрок сборной Украины назвал самого строгого тренера

Бывший полузащитник сборной Украины и ряда отечественных клубов Кирилл Ковальчук рассказал о принципах работы легендарного тренера Михаила Фоменко.

"У Фоменко на первом месте была железная дисциплина и порядок. Помню, мы заезжали на базу дней за пять до игры и оставались там. Фоменко после тренировок никого домой не отпускал, хотя это можно было делать.

На тренировках все должны были выкладываться и работать в полную силу. У Фоменко был характер - это чувствовалось. У него не расслабишься", - сказал Ковальчук изданию Український футбол.