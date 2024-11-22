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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Украина впервые сыграла с будущим соперником по плей-офф ЛН в текущем году. Статистика противостояния

Национальная сборная Украины

Команды сыграют лишь второй и третий раз между собой

Украина впервые сыграла с будущим соперником по плей-офф ЛН в текущем году. Статистика противостояния

Getty Images_

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською
Сегодня прошла жеребьевка плей-офф Лиги наций 2024/25.

По ее итогам своего соперника узнала и сборная Украины - подопечным Сергея Реброва предстоит сыграть с национальной командой Бельгии.

Стоит отметить явно небогатую противостояния между сборными. Свой первый и пока что единственный очный поединок Украина и Бельгия провели в третьем туре чемпионата Европы-2024. Встреча закончилась нулевой ничьей, которая не позволила "сине-желтым" пройти в 1/8 финала турнира.

Матчи между Украиной и Бельгией в плей-офф Лиги наций состоятся 20 и 23 марта 2025 года.
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Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
22.11.2024 в 15:25
Навіть не сумнівався, що це буде саме Бельгія.
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Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
22.11.2024 в 15:25
Навіть не сумнівався, що це буде саме Бельгія.
Ответить
1
0

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