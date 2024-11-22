Украина впервые сыграла с будущим соперником по плей-офф ЛН в текущем году. Статистика противостояния

Сегодня прошла жеребьевка плей-офф Лиги наций 2024/25.

По ее итогам своего соперника узнала и сборная Украины - подопечным Сергея Реброва предстоит сыграть с национальной командой Бельгии.

Стоит отметить явно небогатую противостояния между сборными. Свой первый и пока что единственный очный поединок Украина и Бельгия провели в третьем туре чемпионата Европы-2024. Встреча закончилась нулевой ничьей, которая не позволила "сине-желтым" пройти в 1/8 финала турнира.

Матчи между Украиной и Бельгией в плей-офф Лиги наций состоятся 20 и 23 марта 2025 года.