Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина впервые сыграла с будущим соперником по плей-офф ЛН в текущем году. Статистика противостояния
Команды сыграют лишь второй и третий раз между собой
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Сегодня прошла жеребьевка плей-офф Лиги наций 2024/25. По ее итогам своего соперника узнала и сборная Украины - подопечным Сергея Реброва предстоит сыграть с национальной командой Бельгии. Стоит отметить явно небогатую противостояния между сборными. Свой первый и пока что единственный очный поединок Украина и Бельгия провели в третьем туре чемпионата Европы-2024. Встреча закончилась нулевой ничьей, которая не позволила "сине-желтым" пройти в 1/8 финала турнира. Матчи между Украиной и Бельгией в плей-офф Лиги наций состоятся 20 и 23 марта 2025 года.
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
22.11.2024 в 15:25
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