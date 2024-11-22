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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сабо: Если проиграем Бельгии – что же поделаешь, ничего страшного в этом не вижу

Национальная сборная Украины
Обновлено

В плей-офф Лиги наций сыграем с Бельгией

Сабо: Если проиграем Бельгии – что же поделаешь, ничего страшного в этом не вижу

Новина українською

Экс-наставник сборной Украины Йожеф Сабо высказался относительно жеребьевки плей-офф Лиги наций, по итогам которой нам в соперники досталась сборная Бельгии.

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– Хорошая командочка у бильгийцев, но когда они все играют. А то порой получается, что то один футболист заболел, то второй, то травмы... Так что теперь через четыре месяца сборную Украины будет ждать очередное испытание. Что ж, поживем – увидим. Слава Богу, что наши ребята вышли в плей-офф и все завершилось для национальной команды нормально. Я читаю новости и вижу, что критики сборной уже нет. Это хорошо.

– У большинства людей, кто интересуется футболом, сборная Бельгии прежде всего ассоциируется с Кевином Де Брюйне и Ромелу Лукаку. А кого еще выделили бы Вы?

– В составе бельгийцев есть немало умелых игроков, которые выступают в ведущих чемпионатах Европы – Испании, Германии, Италии, Франции. Но больше всего их в Английской Премьер-лиге. Кроме того же Де Брюйне в "Манчестер Сити" играет Доку, в других клубах – Троссар, Кастань, Онана.

– Как оцениваете шансы Украины в плей-офф Лиги наций?

– А что шансы? Посмотрим, как оно будет. Но то, что из всех четырех возможных соперников выпал нам самый крепкий – это факт. Могли бы быть шотландцы или мадьяры, или же сербы. Хотя сборная Сербии тоже является неплохой командой, в составе которой собраны футболисты, играющие за рубежом. Что ж, будем теперь ждать весны и наблюдать, что будет и как будет. Во второй половине марта у нас как раз будет набирать ход весенняя часть чемпионата, поэтому сборники, которые играют в украинских клубах, на момент встреч с бельгийцами уже будут иметь игровую практику. Повторюсь: Бельгия – хорошая команда. Если проиграем – что же поделаешь, ничего страшного в этом не вижу. Хотя бы потому, что не вылетим из группы В. Поэтому будем болеть за Украину.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
22.11.2024 в 18:42
Та виграємо, не тремтіть!
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
22.11.2024 в 18:42
Та виграємо, не тремтіть!
Ответить
0
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