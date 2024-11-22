"Хорошо знаем эту команду", - Ребров прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал результат жеребьевки плей-офф за место в Лиге А, согласно которому нашей команде в соперники досталась Бельгия.

"Жребий — это всегда вызов, особенно когда речь идет о командах такого уровня, как сборная Бельгии. Мы хорошо знаем эту команду, ведь уже встречались с ней на Евро-2024, поэтому имеем представление о ее стиле игры и сильных сторонах.

Безусловно, это будет непростое противостояние. У плей-офф Лиги наций за право выхода в дивизион А нет слабых соперников. И Сербия, и Бельгия, и Венгрия, и Шотландия – это команды элитной группы. Поэтому воспринимаем каждый матч с такими соперниками как возможность проверить себя и шагнуть вперед", — отметил Сергей Ребров.