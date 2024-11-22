Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Хорошо знаем эту команду", - Ребров прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций
В плей-офф сыграем с Бельгией
Getty Images
Главный тренер
"Жребий — это всегда вызов, особенно когда речь идет о командах такого уровня, как сборная Бельгии. Мы хорошо знаем эту команду, ведь уже встречались с ней на Евро-2024, поэтому имеем представление о ее стиле игры и сильных сторонах.
Безусловно, это будет непростое противостояние. У плей-офф Лиги наций за право выхода в дивизион А нет слабых соперников. И Сербия, и Бельгия, и Венгрия, и Шотландия – это команды элитной группы. Поэтому воспринимаем каждый матч с такими соперниками как возможность проверить себя и шагнуть вперед", — отметил Сергей Ребров.
Добавим, что поединки плей-офф запланированы на 20-е и 23 марта 2025 года.
Популярное сейчас
- Старые знакомые со времен Евро-2024. Определился соперник сборной Украины в плей-офф Лиги наций
- Соперник для Украины. Жеребьевка плей-офф Лиги наций 2024/25. Прямая онлайн видеотрансляция
- Соперник для Украины. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию жеребьевки Лиги наций
- Без валидола не обошлось. Албания - Украина 1:2. Видео голов и обзор матча
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
Комментарии 1