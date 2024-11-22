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"Хорошо знаем эту команду", - Ребров прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций

Национальная сборная Украины
Обновлено

В плей-офф сыграем с Бельгией

"Хорошо знаем эту команду", - Ребров прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций

Getty Images

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал результат жеребьевки плей-офф за место в Лиге А, согласно которому нашей команде в соперники досталась Бельгия.

"Жребий — это всегда вызов, особенно когда речь идет о командах такого уровня, как сборная Бельгии. Мы хорошо знаем эту команду, ведь уже встречались с ней на Евро-2024, поэтому имеем представление о ее стиле игры и сильных сторонах.

Безусловно, это будет непростое противостояние. У плей-офф Лиги наций за право выхода в дивизион А нет слабых соперников. И Сербия, и Бельгия, и Венгрия, и Шотландия – это команды элитной группы. Поэтому воспринимаем каждый матч с такими соперниками как возможность проверить себя и шагнуть вперед", — отметил Сергей Ребров.

Добавим, что поединки плей-офф запланированы на 20-е и 23 марта 2025 года.

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Сергей Ребров Украина Бельгия
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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cucumber (Киев)
22.11.2024 в 17:36
Так що, Рєбров залишається? Ігри будуть у березні прийдешного року, гадаю, що бельгійці не засмучені тим, хто буде їм конкурентом. вася огурцов
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Комментарии 1
cucumber (Киев)
22.11.2024 в 17:36
Так що, Рєбров залишається? Ігри будуть у березні прийдешного року, гадаю, що бельгійці не засмучені тим, хто буде їм конкурентом. вася огурцов
Ответить
0
0

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