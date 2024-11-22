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Сергей Кравченко: Некоторые вещи мне в нынешней сборной Украины нравятся, некоторые – нет

Национальная сборная Украины
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Сборная провела неоднозначный год

Сергей Кравченко: Некоторые вещи мне в нынешней сборной Украины нравятся, некоторые – нет

Фото: УАФ

Новина українською

Экс-хавбек сборной Украины, а ныне ассистент главного тренера "Александрии" Сергей Кравченко поделился своими мыслями относительно нынешнего состояния национальной команды.

‒ Как вам сборная и последние матчи?

‒ Албанию победили, вопросов нет. С Грузией могло быть лучше, могло и хуже. Второе место с учетом, как мы начали, это еще хорошо. Очень много критики звучало в адрес сборной, тренерского штаба, игроков. Я это не люблю, всегда буду поддерживать сборную и хочу, чтобы она выигрывала. После первых матчей уже не верили, что займем второе место, мол, с такой игрой и шансов нет. Но так произошло, что есть шансы даже на попадание в группу A, там будут и матчи и соперники поинтереснее.

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‒ А что можете сказать по поводу самих матчей и игры сборной?

‒ Не хочу обсуждать конкретно игру и тренерский штаб, потому что это не очень нравственно, как тренеру, мне их оценивать. Может, будь экспертом, что-то и сказал. Некоторые вещи мне в сборной нравятся, некоторые – нет.

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Сергей Кравченко Украина ФК Александрия
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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