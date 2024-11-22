"Самый сложный соперник из всех". Защитник сборной Украины – о жребии плей-офф Лиги наций

Защитник сборной Украины Алексей Сыч прокомментировал результат жеребьевки плей-офф за место в Лиге А, согласно которому нашей команде в соперники досталась Бельгия.

"Наверное, нам досталась самая сложная команда из тех, которые могли нам выпасть. Будем готовиться к этой команде", - сказал Сыч.

Добавим, что поединки плей-офф запланированы на 20-е и 23 марта 2025 года.