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"Самый сложный соперник из всех". Защитник сборной Украины – о жребии плей-офф Лиги наций

Национальная сборная Украины

Сыграем с бельгийцами

"Самый сложный соперник из всех". Защитник сборной Украины – о жребии плей-офф Лиги наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник сборной Украины Алексей Сыч прокомментировал результат жеребьевки плей-офф за место в Лиге А, согласно которому нашей команде в соперники досталась Бельгия.

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"Наверное, нам досталась самая сложная команда из тех, которые могли нам выпасть. Будем готовиться к этой команде", - сказал Сыч.

Добавим, что поединки плей-офф запланированы на 20-е и 23 марта 2025 года.

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Украина Бельгия Алексей Сыч
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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