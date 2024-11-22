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"Самый сложный соперник из всех". Защитник сборной Украины – о жребии плей-офф Лиги наций
Сыграем с бельгийцами
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Украины Алексей Сыч прокомментировал результат жеребьевки плей-офф за место в Лиге А, согласно которому нашей команде в соперники досталась Бельгия.
"Наверное, нам досталась самая сложная команда из тех, которые могли нам выпасть. Будем готовиться к этой команде", - сказал Сыч.
Добавим, что поединки плей-офф запланированы на 20-е и 23 марта 2025 года.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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