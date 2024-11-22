Маркевич: Ничего такого, что бы не знал Ребров в игре сборной Бельгии, нет

Экс-наставник сборной Украины Мирон Маркевич высказался относительно жеребьевки плей-офф Лиги наций, по итогам которой нам в соперники досталась сборная Бельгии.

– Как вам судьбоносная жеребьевка плей-офф Лиги наций?

– То, о чем я и говорил до жеребьевки. Нам выпал сильнейший из всех возможных соперников. Бельгия по рейтингу ФИФА была сильнейшей сборной мира. Очень хорошая команда, имеет лидеров во всех звеньях. Непросто нам будет.

– С ними встречались на Евро-2024. Не было заметно их преимущества на поле.

– Я не говорю, что эта команда нам не по зубам. Из тех вариантов, что были перед жеребьевкой, то бельгийцы самые сильные. Но победителя определит игра.

– У наших соперников есть определенные проблемы в команде. Куртуа отказывается играть за сборную, де Брюйне в последнее время редко выходит на поле.

– Это их проблемы. Сейчас, такое возможно, бельгийцы сменят тренера и все наладится. Это очень сильная команда. Думаю, и они не в восторге от того, что им выпало играть с Украиной.

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– То есть шансы на поединок равны?

– Конечно. Сборная Украины недаром постоянно выступает в финалах чемпионатов Европы. У нас неплохая команда, со своими лидерами. Учтите, что до мартовских матчей плей-офф еще четыре месяца. Может что-то измениться. Как в нашей команде, так и у соперников.

– Но ведь все равно немного неловко, получили в соперники одну из сильнейших сборных мира.

– Да ладно. Ничего такого, что бы не знали тренер Сергей Ребров и наши футболисты, в их игре нет. Да, будет непросто, но и у нас игроки высокого уровня. Надо готовиться. Изучить соперников и настроиться на них. Все будет хорошо.