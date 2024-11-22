  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Маркевич: Ничего такого, что бы не знал Ребров в игре сборной Бельгии, нет
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маркевич: Ничего такого, что бы не знал Ребров в игре сборной Бельгии, нет

Национальная сборная Украины
Обновлено

Мирон Богданович уверен, что соперники довольно равны

Маркевич: Ничего такого, что бы не знал Ребров в игре сборной Бельгии, нет

Фото: УАФ

Новина українською

Экс-наставник сборной Украины Мирон Маркевич высказался относительно жеребьевки плей-офф Лиги наций, по итогам которой нам в соперники досталась сборная Бельгии.

– Как вам судьбоносная жеребьевка плей-офф Лиги наций?

– То, о чем я и говорил до жеребьевки. Нам выпал сильнейший из всех возможных соперников. Бельгия по рейтингу ФИФА была сильнейшей сборной мира. Очень хорошая команда, имеет лидеров во всех звеньях. Непросто нам будет.

– С ними встречались на Евро-2024. Не было заметно их преимущества на поле.

– Я не говорю, что эта команда нам не по зубам. Из тех вариантов, что были перед жеребьевкой, то бельгийцы самые сильные. Но победителя определит игра.

Читайте также"Только не Бельгию". Маркевич высказался относительно потенциальных соперников Украины в Лиге наций

– У наших соперников есть определенные проблемы в команде. Куртуа отказывается играть за сборную, де Брюйне в последнее время редко выходит на поле.

– Это их проблемы. Сейчас, такое возможно, бельгийцы сменят тренера и все наладится. Это очень сильная команда. Думаю, и они не в восторге от того, что им выпало играть с Украиной.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

– То есть шансы на поединок равны?

– Конечно. Сборная Украины недаром постоянно выступает в финалах чемпионатов Европы. У нас неплохая команда, со своими лидерами. Учтите, что до мартовских матчей плей-офф еще четыре месяца. Может что-то измениться. Как в нашей команде, так и у соперников.

– Но ведь все равно немного неловко, получили в соперники одну из сильнейших сборных мира.

– Да ладно. Ничего такого, что бы не знали тренер Сергей Ребров и наши футболисты, в их игре нет. Да, будет непросто, но и у нас игроки высокого уровня. Надо готовиться. Изучить соперников и настроиться на них. Все будет хорошо.

По теме
yellow-arrow
Гецко: Хочешь совершенствоваться? Значит Ннужно доказывать свою силу в противостояниях с таким именитым оппонентом
yellow-arrow
Сергей Кравченко: Некоторые вещи мне в нынешней сборной Украины нравятся, некоторые – нет
yellow-arrow
"Самый сложный соперник из всех". Защитник сборной Украины – о жребии плей-офф Лиги наций
Мирон Маркевич Украина Бельгия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости