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Гецко: Хочешь совершенствоваться? Значит Ннужно доказывать свою силу в противостояниях с таким именитым оппонентом

Национальная сборная Украины
Обновлено

В плей-офф сыграем с Бельгией

Гецко: Хочешь совершенствоваться? Значит Ннужно доказывать свою силу в противостояниях с таким именитым оппонентом

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

Новина українською

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко высказался относительно жеребьевки плей-офф Лиги наций, по итогам которой нам в соперники досталась сборная Бельгии.

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"На мой взгляд, это нормальный жребий для украинской сборной. Потому что если ты хочешь совершенствоваться, то следует доказывать свою силу в противостояниях именно с таким именитым оппонентом.

Да, бельгийцы выше в табели о рангах, но я не считаю их фаворитами. Во-первых, эта сборная в последнее время переживает спад, во-вторых, противостояние с соперником такого уровня будет служить для украинцев дополнительным раздражителем сыграть через не могу, в-третьих, пожалуй, мячом чаще будут владеть подопечные Доменико Тедеско, но тогда у наших ребят будет возможность воспользоваться своим грозным "оружием" – контрвыпадами.

Убежден, что все в первую очередь будет зависеть от украинской сборной. Если продемонстрирует неуступчивость, максимальный настрой, скоростные качества, то ее шансы склонить чаши весов в свою сторону заметно возрастут", - сказал Гецко.

Напомним, что поединки плей-офф запланированы на 20-е и 23 марта 2025 года.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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