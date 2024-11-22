Гецко: Хочешь совершенствоваться? Значит Ннужно доказывать свою силу в противостояниях с таким именитым оппонентом

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко высказался относительно жеребьевки плей-офф Лиги наций, по итогам которой нам в соперники досталась сборная Бельгии.

"На мой взгляд, это нормальный жребий для украинской сборной. Потому что если ты хочешь совершенствоваться, то следует доказывать свою силу в противостояниях именно с таким именитым оппонентом.

Да, бельгийцы выше в табели о рангах, но я не считаю их фаворитами. Во-первых, эта сборная в последнее время переживает спад, во-вторых, противостояние с соперником такого уровня будет служить для украинцев дополнительным раздражителем сыграть через не могу, в-третьих, пожалуй, мячом чаще будут владеть подопечные Доменико Тедеско, но тогда у наших ребят будет возможность воспользоваться своим грозным "оружием" – контрвыпадами.

Убежден, что все в первую очередь будет зависеть от украинской сборной. Если продемонстрирует неуступчивость, максимальный настрой, скоростные качества, то ее шансы склонить чаши весов в свою сторону заметно возрастут", - сказал Гецко.