Кучер – о выступлении сборной в Лиге наций: У футболистов была недооценка соперника

Александр Кучер считает, что игроки "сине-желтых" скептически относились к оппонентам в группе.

“Команда заняла второе место, сделала все, что могла, но нас качало, были и хорошие матчи, и плохие. Трудно оценить, но в конце поставленную цель выполнили. Для нашей сборной все сложилось неплохо.

У футболистов была недооценка соперника. Они были уверены, что смогут выиграть матчи, в которых в итоге проиграли. Это будет урок. Некоторые матчи были невыразительными, но местами была хорошая игра. Где-то не хватало концентрации, пожалуй, самооценка была завышена”.