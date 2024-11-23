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Кучер – о выступлении сборной в Лиге наций: У футболистов была недооценка соперника
Бывший наставник Днепра-1 высказался о результатах команды в турнире
Фото: Александр Приходько
Александр Кучер считает, что игроки "сине-желтых" скептически относились к оппонентам в группе.
“Команда заняла второе место, сделала все, что могла, но нас качало, были и хорошие матчи, и плохие. Трудно оценить, но в конце поставленную цель выполнили. Для нашей сборной все сложилось неплохо.
У футболистов была недооценка соперника. Они были уверены, что смогут выиграть матчи, в которых в итоге проиграли. Это будет урок. Некоторые матчи были невыразительными, но местами была хорошая игра. Где-то не хватало концентрации, пожалуй, самооценка была завышена”.
“Это должно быть таким уроком для наших футболистов, потому что нужно всегда максимально готовиться к каждой игре. На матче нужно быть сконцентрированным, а не выигрывать его до начала”, – сказал Кучер.
Первый матч плей-офф против Бельгии состоится 20 марта 2025 года.
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