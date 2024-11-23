Кополовец: Когда в последнее время смотришь нашу сборную, ожидаешь от нее все, что только можно

Бывший футболист "Миная" подвел итоги группового этапа Лиги наций.

“Мы почему-то всегда так начинаем турниры, а играем тогда, когда все ускользает из рук. Почему раньше не начали? Не знаю, эти команды нам под силу. Жаль, что в прошлых матчах мы все проспали.

Мне Яремчук всегда нравился как нападающий. Он постоянно выходит на смену и прибавляет. Посмотрите, сколько он матчей вытащил своими голами. Это "старая школа", которая действительно выходит и показывает мастерство и класс, видна его самоотдача. Яремчук всегда играет душой и сердцем за сборную. С таких людей нужно брать пример. А Зинченко был нужен этот гол, потому что у него сейчас не самый лучший период в клубе. Александр запасной в "Арсенале", поэтому я рад, что он забил".