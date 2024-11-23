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Национальная сборная Украины

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Кополовец: Когда в последнее время смотришь нашу сборную, ожидаешь от нее все, что только можно

Национальная сборная Украины
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Экс-игрок Карпат – о нестабильности сине-желтых

Кополовец: Когда в последнее время смотришь нашу сборную, ожидаешь от нее все, что только можно

Скриншот: Футбол 24

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Бывший футболист "Миная" подвел итоги группового этапа Лиги наций.

“Мы почему-то всегда так начинаем турниры, а играем тогда, когда все ускользает из рук. Почему раньше не начали? Не знаю, эти команды нам под силу. Жаль, что в прошлых матчах мы все проспали.

Мне Яремчук всегда нравился как нападающий. Он постоянно выходит на смену и прибавляет. Посмотрите, сколько он матчей вытащил своими голами. Это "старая школа", которая действительно выходит и показывает мастерство и класс, видна его самоотдача. Яремчук всегда играет душой и сердцем за сборную. С таких людей нужно брать пример. А Зинченко был нужен этот гол, потому что у него сейчас не самый лучший период в клубе. Александр запасной в "Арсенале", поэтому я рад, что он забил".

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“Мы хотим, чтобы наша сборная всегда играла в атакующий футбол, но возможно у тренера другое видение. Такие сборные нам по зубам, мы смело можем играть против них, имея таких футболистов, как Мудрик, Яремчук, Довбик. Тем более, что люди выступают в топовых чемпионатах, поэтому мы хотим, чтобы они показывали хороший футбол.

Когда в последнее время смотришь нашу сборную, ожидаешь от нее все, что только можно. Я очень волновался даже тогда, когда шла последняя минута добавленного арбитром времени. Я понимал, что даже сейчас мы не можем быть спокойны, потому что это наша сборная, от них можно ожидать всякого. Победа над албанцами – это глоток свежего воздуха”, – сказал Кополовец.

Матчи плей-офф с Бельгией пройдут 20/23 марта.

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Михаил Кополовец Национальная сборная Украины
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Источник:
Спорт NV
Опубликовал: Александр Симченко
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