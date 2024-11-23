Федецкий – о плей-офф Лиги наций: Когда у тебя на форме трезубец, другой мотивации не нужно

Бывший игрок сборной Украины считает не принципиальным результат жребия плей-офф Лиги наций.

“Я могу быть прагматичным, но скажу, что в футбол научились играть абсолютно все. Посмотрите, даже Сан-Марино добивается результата. В нашей ситуации ничего не меняется. Что шотландцы, что венгры, что бельгийцы, нам нужно выкладываться по полной. Мы с бельгийцами играли, знакомые с ними. С такой топовой сборной играть несколько легче, чем с простыми”.

"Поэтому все будет зависеть от нашего настроя и подготовки к матчу. И, прежде всего, должна быть самоотдача. Кроме тактических заготовок, нужно играть душой, сердцем и эмоциями. Когда у тебя на форме трезубец, другой мотивации не нужно”, – сказал Федецкий.

Матчи за право играть в Лиге А состоятся весной 2025 года.