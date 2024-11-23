Худобяк: Сборная Бельгии – это топ-сборная, но с натяжкой. Если мы пройдем – будет сенсацией

Игорь Худобяк считает, что соперник такого уровня – хорошая проверка возможностей "сине-желтых".

“Сборная Бельгии – очень хорошая команда. Сейчас можно сказать, что это топ-сборная, но с натяжкой. Где-то в последнее время они сбавили, но в ее составе очень хорошие футболисты. Это самый сильный соперник из всех возможных, которые могли нам выпасть, команда шестая в рейтинге FIFA. Да, по матчам в Лиге наций видно, что команда тормозит. По результатам и по игре мне кажется, что у них есть сходство со сборной Украины – они не выиграют в тех матчах, в которых считаются фаворитом”.

"Также хочется, чтобы эти два матча были ярче, чем встреча на Евро, в которой была очень сухая игра на сохранение от бельгийцев. Благо, теперь у нас не будет недооценки соперника, только максимальная концентрация, это маленький плюс для сборной Украины. Если мы пройдем Бельгию, это будет сенсацией, потому что большой разрыв в рейтинге. Но все же, я думаю, что на это у нас очень большие шансы, потому что Бельгия не показывает тот футбол, в который может играть. Но есть еще четыре месяца, за этот период может многое измениться. Эти матчи будет очень интересно посмотреть”, – сказал Худобяк.