"Как по мне, это самый худший вариант": Нагорняк прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк оценил результаты жеребьевки Лиги наций. Напомним, что сборная Украины в этапе плей-офф за дивизион А сыграет с Бельгией. Также специалист поделился впечатлениями от последних игр сине-желтых.

- Что скажете по поводу того, что сборная Бельгии стала соперником Украины в плей-офф Лиги наций за право играть в элитном дивизионе?

- С любой командой можно играть. Бельгия на данный момент находится не в лучшей своей форме, но, как по мне, это худший вариант из тех, что мог попасть в жеребьевке. Но с другой стороны, может быть и лучше, что такой соперник. Наверное, будем играть в любимой манере вторым номером против Бельгии. Вопрос в том, будет ли играть в этих матчах Де Брюйне. Весной в Европе будет разгар чемпионата. Посмотрим! Бельгия - сложный соперник, но проходить его можно. В Лиге наций бельгийцы выглядели не очень убедительно.

- В 6-м туре Бельгия Израилю проиграла!

- Израиль в этом поединке показал, что с Бельгией можно играть. То суперпоколение сборной Бельгии немного уходит, но есть у них сильные исполнители. Тот же Жереми Доку из Ман Сити и другие классные футболисты, которые играют в топовых клубах.

- И интересно, что недавно на Евро Украина встречалась с Бельгией!

- Да, тот матч завершился вничью. И та встреча показала, что с бельгийской сборной можно играть.

- От матчей с Грузией (1:1) и Албанией (2:1) какие у вас остались впечатления?

- В поединке с Грузией где-то нашей сборной повезло. Это почему-то была не лучшая игра нашей сборной, особенно во втором тайме. По поводу матча с Албанией скажу, что хорошо то, что удалось забить два быстрых мяча. В первом тайме мы Албании вообще не дали шансов. Наши ребята дважды забили и полностью контролировали ход встречи. Второй тайм албанцы начали активно, сразу создав момент. Слава Богу, они в том моменте не забили Трубину. И также было нервно, когда пенальти назначили в наши ворота. Это психологические аспекты. И я всегда говорю: в матчах за сборную не надо показывать красивый футбол! В поединках за сборную нужно выигрывать и давать результат. Это самое главное, что нужно для сборной. Футболисты молодцы, что дали результат! Слава Богу, что не вылетели в дивизион С. А сейчас со сборной груз ответственности упал в том плане, что достигли результата.

- Зинченко и Яремчук, наверное, проголодались по голам? Вышли в старте и сразу забили!

- У нас часто так. Многие наши футболисты, которые в европейских клубах сидели на замене, приезжали в сборную и старались отдаться! Так что вопросов нет. Зинченко и Яремчук забили! Значит, тренер угадал со стартовым составом.

- И Калюжный снова топово сыграл с албанцами!

- Калюжный в этих матчах Лиги наций, когда его начали вызывать, дважды вышел в основе и дважды команда выиграла. А это и есть самая главная опция. Самое главное, что Калюжный показывает всем пример того, как нужно играть за сборную. Один недостаток у Ивана есть - он не очень быстрый. Но Калюжный это компенсирует объемом проделанной работы и борьбой. Я считаю, что с албанцами он также сыграл на своем уровне. Калюжный живет этим!

- На замену в матче с албанцами также вышел Алексей Сыч из "Руха". Что скажете о его игре?

- Он вообще молодец! Сейчас у "Руха" наблюдается кризис. Кроме победного матча на Кубок с "Карпатами", они долго не могут выиграть. И Сыч - это, вероятно, единственный футболист, который играет реально на хорошем уровне. Он отдает голевые передачи и выполняет сумасшедший объем работы. Я считаю, что Сыч молодец. И также выделю еще Крупского из "Ворсклы". Поверьте мне, Сыч и Крупский - это два хороших конкурента на позицию флангового защитника в сборной Украины. Расслабляться они не дадут. Сыч сделал все, что от него требовалось.

- Гуцуляк и Назаренко также не потерялись в поединке с Албанией!

- Назаренко выходит на поле, имеет моменты, но пока не может забить. Но он забьет! Самое главное, что он имеет моменты. Эти ребята голодны до игр за сборную и голов за национальную команду.

- И Трубин проявил хладнокровие в ответственный момент. Не пропустил второй мяч и помог удержать победный счет!

- Трубин - это естественный выбор на сегодняшний день. Но у нас есть 4, а может, даже 5 хороших вратарей! Но Трубин своей игрой показывает, почему он номер один на сегодняшний день!