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Назаренко – о жеребьевке Лиги наций: Непростой соперник. Моя ставка на сербов не зашла. Побеждать можно всех

Национальная сборная Украины

Футболист прокомментировал финиш групповой стадии и будущего соперника

Назаренко – о жеребьевке Лиги наций: Непростой соперник. Моя ставка на сербов не зашла. Побеждать можно всех

uaf.ua

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Полузащитник "Полесья" и сборной Украины Александр Назаренко поделился своими впечатлениями от победы над Албанией и жеребьевки плей-офф Лиги наций.

“Эмоции положительные, очень счастлив вернуться домой. Самое главное, что вернулись с победой и настроение очень хорошее. Второй раз всегда не такой, как первый. Я был не так взволнован, было уже легче”.

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“Были все довольны, все счастливы в раздевалке. Тем более, мы выходили на игру именно в тот день. Он был 1000-м для нашей страны, как идет уже война, поэтому мы были очень мотивированы и не имели права показать себя с плохой стороны. Мы были уставшие, но очень довольные. Посвятили эту победу нашим воинам и всем людям Украины.

[Об итогах жеребьевки] Да, непростой соперник. И моя ставка на сербов не зашла. Я думаю, что побеждать можно всех, но самое главное хорошо подготовиться. До матча еще очень долго. Мысли не об этом, если честно”, – признался Александр.

Назаренко появлялся на замену в сборной в трех встречах и провел 17 минут.

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Национальная сборная Украины Александр Назаренко
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Источник:
Полісся
Опубликовал: Александр Симченко
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