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Назаренко – о жеребьевке Лиги наций: Непростой соперник. Моя ставка на сербов не зашла. Побеждать можно всех
Футболист прокомментировал финиш групповой стадии и будущего соперника
uaf.ua
Полузащитник "Полесья" и сборной Украины Александр Назаренко поделился своими впечатлениями от победы над Албанией и жеребьевки плей-офф Лиги наций.
“Эмоции положительные, очень счастлив вернуться домой. Самое главное, что вернулись с победой и настроение очень хорошее. Второй раз всегда не такой, как первый. Я был не так взволнован, было уже легче”.
“Были все довольны, все счастливы в раздевалке. Тем более, мы выходили на игру именно в тот день. Он был 1000-м для нашей страны, как идет уже война, поэтому мы были очень мотивированы и не имели права показать себя с плохой стороны. Мы были уставшие, но очень довольные. Посвятили эту победу нашим воинам и всем людям Украины.
[Об итогах жеребьевки] Да, непростой соперник. И моя ставка на сербов не зашла. Я думаю, что побеждать можно всех, но самое главное хорошо подготовиться. До матча еще очень долго. Мысли не об этом, если честно”, – признался Александр.
Назаренко появлялся на замену в сборной в трех встречах и провел 17 минут.
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