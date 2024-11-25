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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Бартулович: Надо радоваться, что сборная сумела выйти из группы. В Бельгии уже не та сборная, золотое поколение ушло

Национальная сборная Украины

Наставник Зари прокомментировал ситуацию сине-желтых в Лиге наций

Бартулович: Надо радоваться, что сборная сумела выйти из группы. В Бельгии уже не та сборная, золотое поколение ушло

Фото: Зоря

Новина українською

Младен Бартулович высказался по поводу выступления Украины в ЛНУ.

"Все переоценили возможности Грузии и Албании. Считаю, что Украина сильнее этих сборных и заслуженно вышла из группы. Украина может попасть в группу А. Да, может, в ранних матчах потеряли очки, где не нужно было. У команды были проблемы, в том числе травмированные футболисты. Но все равно, результат неплохой. И следует учитывать все факторы и в каком состоянии находится страна. Надо гордиться сборной и поддерживать ее в любом случае".

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“Нужно радоваться, что сборная сумела выйти из группы. В игре с Бельгией все возможно для Украины, которая имеет хороших и талантливых футболистов, есть исполнители, играющие за рубежом. Не хотелось бы выделять никого. Сборная Украины всегда славилась командной игрой. В Бельгии уже не та сборная. И матч на чемпионате Европы показал, что можно с ними играть, что "золотое поколение" ушло. Всё может быть в этих двух играх. С хорошим настроем Украина может пройти Бельгию”, – считает тренер.

Матчи плей-офф сыграют в марте.

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Младен Бартулович Национальная сборная Украины
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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