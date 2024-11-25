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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины получит бонусы за выход в плей-офф Лиги наций - владелец клуба УПЛ удвоил премию

Национальная сборная Украины

Известно, что думает по этому поводу Андрей Шевченко

Сборная Украины получит бонусы за выход в плей-офф Лиги наций - владелец клуба УПЛ удвоил премию

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

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Игроки, тренерский и административный штабы сборной Украины получат бонус за выход в плей-офф Лиги наций, где будуть играть против Бельгии, сообщает ТаТоТаке.

Изначально речь шла о сумме в 250 тысяч евро, однако после заключительного матча группового этапа против Албании (2:1) непосредственно в раздевалке главной команды ее внезапно удвоил президент "Полесья" Геннадий Буткевич.

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Согласно данным источника, президент УАФ Андрей Шевченко в общении со сборниками порекомендовал конвертировать бонусы (или их часть) в благотворительность.

Напомним, матчи против Бельгии пройдут 20 и 23 марта. Первая игра будет номинально домашней для сине-желтых.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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