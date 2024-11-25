Сборная Украины получит бонусы за выход в плей-офф Лиги наций - владелец клуба УПЛ удвоил премию

Игроки, тренерский и административный штабы сборной Украины получат бонус за выход в плей-офф Лиги наций, где будуть играть против Бельгии, сообщает ТаТоТаке.

Изначально речь шла о сумме в 250 тысяч евро, однако после заключительного матча группового этапа против Албании (2:1) непосредственно в раздевалке главной команды ее внезапно удвоил президент "Полесья" Геннадий Буткевич.

Согласно данным источника, президент УАФ Андрей Шевченко в общении со сборниками порекомендовал конвертировать бонусы (или их часть) в благотворительность.

Напомним, матчи против Бельгии пройдут 20 и 23 марта. Первая игра будет номинально домашней для сине-желтых.