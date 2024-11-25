Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины получит бонусы за выход в плей-офф Лиги наций - владелец клуба УПЛ удвоил премию
Известно, что думает по этому поводу Андрей Шевченко
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Игроки, тренерский и административный штабы сборной Украины получат бонус за выход в плей-офф Лиги наций, где будуть играть против Бельгии, сообщает ТаТоТаке.
Изначально речь шла о сумме в 250 тысяч евро, однако после заключительного матча группового этапа против Албании (2:1) непосредственно в раздевалке главной команды ее внезапно удвоил президент "Полесья" Геннадий Буткевич.
Согласно данным источника, президент УАФ Андрей Шевченко в общении со сборниками порекомендовал конвертировать бонусы (или их часть) в благотворительность.
Напомним, матчи против Бельгии пройдут 20 и 23 марта. Первая игра будет номинально домашней для сине-желтых.
Популярное сейчас
- Шахтер в ЛЧ, Динамо в ЛЕ, Дер-Класикер и Ливерпуль – Сити. Расписание футбола на 25 ноября – 1 декабря
- Швейцарская тюрьма ждет Холанда
- "Так судить нельзя". Судейский эксперт резко раскритиковал решение арбитра в одном из матчей УПЛ
- Старые знакомые со времен Евро-2024. Определился соперник сборной Украины в плей-офф Лиги наций
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- "Уже отправился за границу". Олег Саленко прокомментировал дебют сына за Динамо в УПЛ