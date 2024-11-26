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Федецкий – об игре сборной: Ребята не железные, они тоже понимают, что происходит в стране

Национальная сборная Украины
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Экс-футболист Днепра – о нестабильности команды

Федецкий – об игре сборной: Ребята не железные, они тоже понимают, что происходит в стране

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Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий подчеркнул проблему, которая психологически влияет на "сине-желтых".

“Как ни крути, наша сборная попала в плей-офф. Кто-то скажет, что во втором тайме против Албании было немного нервов, но ребята довели дело до логической победы. Я не раз задумывался, почему от игры к игре продолжается ситуация, когда сборная Украины проводит два разных тайма”.

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“Но ребята не железные, они тоже понимают, что происходит в стране. Конечно, футболисты не могут полностью аккумулировать свои мысли только на происходящем на футбольном поле. Ребята понимают, за что и для кого они играют. Наверное, это один из факторов", – считает бывший футболист.

Артема вызывали в лагерь национального коллектива с 2010 по 2016 год.

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Артем Федецкий Национальная сборная Украины
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Источник:
Чемпіон-радіо
Опубликовал: Александр Симченко
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