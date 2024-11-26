Федецкий – об игре сборной: Ребята не железные, они тоже понимают, что происходит в стране

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий подчеркнул проблему, которая психологически влияет на "сине-желтых".

“Как ни крути, наша сборная попала в плей-офф. Кто-то скажет, что во втором тайме против Албании было немного нервов, но ребята довели дело до логической победы. Я не раз задумывался, почему от игры к игре продолжается ситуация, когда сборная Украины проводит два разных тайма”.

“Но ребята не железные, они тоже понимают, что происходит в стране. Конечно, футболисты не могут полностью аккумулировать свои мысли только на происходящем на футбольном поле. Ребята понимают, за что и для кого они играют. Наверное, это один из факторов", – считает бывший футболист.

Артема вызывали в лагерь национального коллектива с 2010 по 2016 год.