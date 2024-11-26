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Украинский тренер верит в успех сборной в плей-офф Лиги наций

Национальная сборная Украины

Виктор Скрипник обратился к болельщиками "сине-желтых"

Украинский тренер верит в успех сборной в плей-офф Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский тренер Виктор Скрипник поделился своим мнением о национальной сборной Украины, а также оценил ее перспективы в плей-офф Лиги наций, где соперником стала Бельгия.

"Ну, мы же должны во что-то верить. Болельщик, всегда ждет футбол с верой в то, что сейчас его команда обязательно выиграет, даже несмотря на то, что его любимцы до этого где-то проиграли несколько матчей.

Так же и я смотрел эти ноябрьские игры с учетом того, что ситуация очень сложная. Добыли четыре очка, из сложной ситуации все же пробились в стыковые матчи. Давайте вместе держать кулаки за нашу сборную", - сказал Скрипник.

Напомним, матчи против Бельгии пройдут 20 и 23 марта. Первая игра будет номинально домашней для сине-желтых.

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Украина Виктор Скрипник
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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