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Украинский тренер верит в успех сборной в плей-офф Лиги наций
Виктор Скрипник обратился к болельщиками "сине-желтых"
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский тренер Виктор Скрипник поделился своим мнением о национальной сборной Украины, а также оценил ее перспективы в плей-офф Лиги наций, где соперником стала Бельгия.
"Ну, мы же должны во что-то верить. Болельщик, всегда ждет футбол с верой в то, что сейчас его команда обязательно выиграет, даже несмотря на то, что его любимцы до этого где-то проиграли несколько матчей.
Так же и я смотрел эти ноябрьские игры с учетом того, что ситуация очень сложная. Добыли четыре очка, из сложной ситуации все же пробились в стыковые матчи. Давайте вместе держать кулаки за нашу сборную", - сказал Скрипник.
Напомним, матчи против Бельгии пройдут 20 и 23 марта. Первая игра будет номинально домашней для сине-желтых.
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