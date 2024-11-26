Украинский тренер верит в успех сборной в плей-офф Лиги наций

Украинский тренер Виктор Скрипник поделился своим мнением о национальной сборной Украины, а также оценил ее перспективы в плей-офф Лиги наций, где соперником стала Бельгия.

"Ну, мы же должны во что-то верить. Болельщик, всегда ждет футбол с верой в то, что сейчас его команда обязательно выиграет, даже несмотря на то, что его любимцы до этого где-то проиграли несколько матчей.

Так же и я смотрел эти ноябрьские игры с учетом того, что ситуация очень сложная. Добыли четыре очка, из сложной ситуации все же пробились в стыковые матчи. Давайте вместе держать кулаки за нашу сборную", - сказал Скрипник.