"Бельгия - топовая команда". Форвард Александрии оценил шансы Украины в Лиге наций

Нападающий "Александрии" Александр Филиппов, который играл за "Сент-Трюйден", высказался о сборной Бельгии, которая стала соперником Украины в плей-офф Лиги наций.

– Александр, ты как бывший игрок бельгийской команды "Сент-Трюйден", как прокомментируешь итоги жеребьевки Лиги наций: Сборной Украины придется сыграть с Бельгией в матчах плей-офф за повышение в дивизион А.

– Конечно, по итогам жеребьевки соперник нашей команде попался не из простых. Все понимают, что сборная Бельгии – это топовая команда, хоть сейчас она немножко и пошла на омоложение. У бельгийцев сейчас нету тех сильных футболистов, которые у них были до этого. Но все равно, как бы там ни было, Бельгия, наверное, самый тяжелый соперник из тех, кто мог нам попасться. Но я верю в нашу сборную. Я верю в то, что наши футболисты и сами понимают, с кем им придется играть. Я думаю, что они отдадут все силы для достижения позитивного результата.

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– Что особенного выделишь в нынешней сборной Бельгии? Отличается она от той команды, которую называли "Золотым поколением"?

– Чего-то особенного я не могу выделить в этой сборной. У сборной Бельгии сейчас не то поколение игроков, которые выступали в топовых европейских командах. Это не та Бельгия, за которую играли настоящие звезды. Сейчас у бельгийцев больше такая молодая команда, которая находится в процессе перестроения. Но, тем не менее, у Бельгии в составе хорошие молодые игроки, которые выступают за свою национальную команду. А это значит, что априори они не могут быть какого-то слабого уровня. Я думаю, что будет сложно, но Украина должна справиться. Бельгия должна быть по зубам нашей команде.

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– На поле с кем-то из нынешней сборной Бельгии ты пересекался?

– Да, пересекался. Сейчас за сборную Бельгии выступают два молодых игрока. Это 20-летний защитник Матте Сметс из "Генка". Он перешел в "Генк" из "Сент-Трюйдена" в 2024 году. Матте молодой, но уже достаточно опытный футболист, который провел два очень хороших сезона в "Сент-Трюйдене". Как итог, он пошел на повышение и уже выступает за сборную Бельгии. И перед тем как я уходил в аренду в "Ригу" из "Сент-Трюйдена" они пригласили защитника Амена Аль-Дахила. Он с 2024 года выступает за "Штутгарт" и уже также играет за сборную Бельгии. Сметс и Аль-Дахил – оба молодые игроки, но сразу был виден их класс. Оба этих футболиста с хорошим первым пасом во время развития атаки. Также они очень надежные и хладнокровные в обороне. Поэтому Сметс и Аль-Дахил, с которыми я пересекался, достаточно хорошего уровня футболисты, - резюмировал Филиппов.