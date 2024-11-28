Обновленный рейтинг FIFA. На какой позиции находится сборная Украины?

После очередного обновления рейтинга сильнейших сборных мира по версии FIFA, место национальной сборной Украины осталось без изменений.

Наша национальная команда находится на 25-й позиции в рейтинге FIFA после матчей Лиги наций против сборных Грузии (1:1) и Албании (2:1). Зато сборная Бельгии, с которой украинцам придется играть в плей-офф за выход в Дивизион А Лиги наций, занимает 8-ю позицию, опустившись на две ступеньки.

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Напомним, что поединки между национальными сборными Украины и Бельгии запланированы на 20 и 23 марта 2025 года.