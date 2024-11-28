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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Обновленный рейтинг FIFA. На какой позиции находится сборная Украины?

Национальная сборная Украины

Есть ли изменения?

Обновленный рейтинг FIFA. На какой позиции находится сборная Украины?

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

Новина українською

После очередного обновления рейтинга сильнейших сборных мира по версии FIFA, место национальной сборной Украины осталось без изменений.

Наша национальная команда находится на 25-й позиции в рейтинге FIFA после матчей Лиги наций против сборных Грузии (1:1) и Албании (2:1). Зато сборная Бельгии, с которой украинцам придется играть в плей-офф за выход в Дивизион А Лиги наций, занимает 8-ю позицию, опустившись на две ступеньки.

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Напомним, что поединки между национальными сборными Украины и Бельгии запланированы на 20 и 23 марта 2025 года.

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Источник:
FIFA
Опубликовал: Андрей Журба
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