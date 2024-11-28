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"Это может быть убийственный дуплет", - эксперт дал совет Реброву
Речь о нападающих сборной Украины
Фото: dynamo.kiev.ua/Автор - О. Попов
Экс-игрок
– Кто вам больше нравится – Довбик или Яремчук?
– Здесь многое зависит от того, в каком функциональном состоянии находятся игроки. Мы прекрасно знаем, что Довбик и Яремчук могут забивать. Для меня великая загадка, почему они оба не играют на поле в сборной. Я думаю, было бы неплохо попробовать в каких-нибудь матчах выпустить в составе одновременно и Довбика, и Яремчука. Это мог бы быть "убийственный" дуплет.
Против Артема играет минимум один игрок, потому может быть пространство для других. К Довбику соперники уделяют особое внимание, поэтому у него не все выходит в сборной.
По-моему, Довбик и Яремчук – это игроки примерно одного уровня , поэтому я бы не стал кого-то выделять.
Небольшое предпочтение можно отдать Артему в связи с тем, что он больше забивает в клубах и имеет больше игровой практики.
Нападающий может не показывать выдающуюся игру, но если он забивает, то вопросов к нему нет. В мои времена, если форвард забил меньше десяти голов в чемпионате, его считали посредственным футболистом. Нападающий обязательно должен забивать больше десяти голов в топовой команде в чемпионате, и это я не считаю кубковые игры. Думаю, Довбик и Яремчук еще не полностью раскрылись. Я верю, что у них есть потенциал для роста и они принесут пользу сборной и своим клубам.
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