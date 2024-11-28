"Это может быть убийственный дуплет", - эксперт дал совет Реброву

Экс-игрок сборной Украины Иван Гецко порассуждал о форвардах нынешней национальной команды, которыми являются Роман Яремчук и Артем Довбик.

– Кто вам больше нравится – Довбик или Яремчук?

– Здесь многое зависит от того, в каком функциональном состоянии находятся игроки. Мы прекрасно знаем, что Довбик и Яремчук могут забивать. Для меня великая загадка, почему они оба не играют на поле в сборной. Я думаю, было бы неплохо попробовать в каких-нибудь матчах выпустить в составе одновременно и Довбика, и Яремчука. Это мог бы быть "убийственный" дуплет.

Против Артема играет минимум один игрок, потому может быть пространство для других. К Довбику соперники уделяют особое внимание, поэтому у него не все выходит в сборной.

По-моему, Довбик и Яремчук – это игроки примерно одного уровня , поэтому я бы не стал кого-то выделять.

Небольшое предпочтение можно отдать Артему в связи с тем, что он больше забивает в клубах и имеет больше игровой практики.

Нападающий может не показывать выдающуюся игру, но если он забивает, то вопросов к нему нет. В мои времена, если форвард забил меньше десяти голов в чемпионате, его считали посредственным футболистом. Нападающий обязательно должен забивать больше десяти голов в топовой команде в чемпионате, и это я не считаю кубковые игры. Думаю, Довбик и Яремчук еще не полностью раскрылись. Я верю, что у них есть потенциал для роста и они принесут пользу сборной и своим клубам.