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Сборная Украины в июне 2025 планирует провести два товрищеских матча
Идут переговоры в этом направлении
Фото: пресслужба УАФ
Отмечается, что УАФ уже начала работу в этом направлении.
Имена соперников пока неизвестны. Но отмечается, что это точно не будут команды, которые будут нашими соперниками в отборочной группе ЧМ-2026.
Также известно, что это будут, вероятно, выездные матчи. В соперники УАФ хочет подобрать одного соперника топ-уровня, и еще одного – примерно нашего уровня.
Напомним, что жеребьевка отбора ЧМ-2026 состоится 13 декабря.
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