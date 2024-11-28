Сборная Украины в июне 2025 планирует провести два товрищеских матча

Сборная Украины в июне 2025 года собирается провести два товарищеских матча, сообщает комментатор и журналист Виктор Вацко.

Отмечается, что УАФ уже начала работу в этом направлении.

Имена соперников пока неизвестны. Но отмечается, что это точно не будут команды, которые будут нашими соперниками в отборочной группе ЧМ-2026.

Также известно, что это будут, вероятно, выездные матчи. В соперники УАФ хочет подобрать одного соперника топ-уровня, и еще одного – примерно нашего уровня.

Напомним, что жеребьевка отбора ЧМ-2026 состоится 13 декабря.