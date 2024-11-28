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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины в июне 2025 планирует провести два товрищеских матча

Национальная сборная Украины
Обновлено

Идут переговоры в этом направлении

Сборная Украины в июне 2025 планирует провести два товрищеских матча

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Сборная Украины в июне 2025 года собирается провести два товарищеских матча, сообщает комментатор и журналист Виктор Вацко.

Отмечается, что УАФ уже начала работу в этом направлении.

Имена соперников пока неизвестны. Но отмечается, что это точно не будут команды, которые будут нашими соперниками в отборочной группе ЧМ-2026.

Также известно, что это будут, вероятно, выездные матчи. В соперники УАФ хочет подобрать одного соперника топ-уровня, и еще одного – примерно нашего уровня.

Напомним, что жеребьевка отбора ЧМ-2026 состоится 13 декабря.

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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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