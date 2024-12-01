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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Может ли Украина попасть в группу из пяти команд? Известны ограничения по процедуре жеребьевки отбора ЧМ-2026

Национальная сборная Украины

Произошли изменения в правилах

Может ли Украина попасть в группу из пяти команд? Известны ограничения по процедуре жеребьевки отбора ЧМ-2026

Фото: пресслужба УАФ

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Благодаря выходу национальной сборной Украины в плей-офф Лиги наций УЕФА, наша команда будет иметь ограниченное количество команд-соперников из первой корзины, которые могут сформировать группу из пяти команд.

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После того как были сформированы корзины европейской зоны отбора к ЧМ-2026, ФИФА внесла некоторые изменения в процедуру жеребьевки. Известно, что национальная сборная Украины может попасть в группу как из четырех, так из пяти команд, но это будет зависеть от соперников, которых будут выбирать из первой корзины.

Сборная Украины может попасть в группу из пяти команд, если нашим соперником будет Англия или Швейцария. Все остальные представители первой корзины с нами могут сформировать один из шести квартетов.

Отборочный групповой этап УЕФА начнется в марте 2025 года и завершится в ноябре 2025 года. Будет 6 групп по четыре команды и пять команд, а победители групп напрямую попадут на ЧМ-2026.

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Напомним, что церемония жеребьевки европейской зоны отбора на ЧМ-2026 состоится 13-го декабря в 13:00 по киевскому времени.

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Источник:
Inside FIFA
Опубликовал: Андрей Журба
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