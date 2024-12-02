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"Дает понимание, что следят не только за игроками топ-клубов". Хавбек Руха - о вызове своего одноклубника в сборную

Национальная сборная Украины

По его словам, этот вызов дает дополнительную мотивацию работать

"Дает понимание, что следят не только за игроками топ-клубов". Хавбек Руха - о вызове своего одноклубника в сборную

Фото: УАФ

Новина українською

Полузащитник "Руха" Олег Федор прокомментировал дебют в составе сборной Украины своего одноклубника по команде Алексея Сыча.

"Когда мы услышали, это было самое радостное известие. Леха - настоящий источник позитива. Радовался за него, будто за себя. Очень искренние эмоции пережили. Я был счастлив. Все мои одноклубники могут разделить эту мысль.

То, что Леху вызвали в национальную сборную и дали дебютировать, а также как он себя показал, однозначно мотивирует работать. Дает понимание, что следят не только за игроками топ-клубов, но и за такими командами, как "Рух". Что все всё видят. Я не знаю, верил ли Алексей сам в вызов, но своим трудом он это заслужил", - считает Федор.

Напомним, Сыч дебютировал за сборную Украины в матче против Албании (2:1), выйдя на замену на 76-й минуте. Он стал первым игроком "Руха", который сыграл за главную команду страны.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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