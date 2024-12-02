"Дает понимание, что следят не только за игроками топ-клубов". Хавбек Руха - о вызове своего одноклубника в сборную

Полузащитник "Руха" Олег Федор прокомментировал дебют в составе сборной Украины своего одноклубника по команде Алексея Сыча.

"Когда мы услышали, это было самое радостное известие. Леха - настоящий источник позитива. Радовался за него, будто за себя. Очень искренние эмоции пережили. Я был счастлив. Все мои одноклубники могут разделить эту мысль.

То, что Леху вызвали в национальную сборную и дали дебютировать, а также как он себя показал, однозначно мотивирует работать. Дает понимание, что следят не только за игроками топ-клубов, но и за такими командами, как "Рух". Что все всё видят. Я не знаю, верил ли Алексей сам в вызов, но своим трудом он это заслужил", - считает Федор.