Тройка претендентов. УАФ запустила голосование на звание "Дебют года" в сборной Украины

УАФ начала подбивать итоги 2024 года. Ассоциация до конца года сделает опросы по пяти номинациям, которые помогут вспомнить футбольный год для Украины.

Начало положено с опроса "Дебют года" в сборной Украины.

На награду претендуют Владимир Бражко, Иван Калюжный и Александр Назаренко – все они впервые одели форму национальной сборной Украины в 2024 году.

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