  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Тройка претендентов. УАФ запустила голосование на звание "Дебют года" в сборной Украины
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тройка претендентов. УАФ запустила голосование на звание "Дебют года" в сборной Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено

Голосовать может каждый

Тройка претендентов. УАФ запустила голосование на звание "Дебют года" в сборной Украины

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

УАФ начала подбивать итоги 2024 года. Ассоциация до конца года сделает опросы по пяти номинациям, которые помогут вспомнить футбольный год для Украины.

Начало положено с опроса "Дебют года" в сборной Украины.

На награду претендуют Владимир Бражко, Иван Калюжный и Александр Назаренко – все они впервые одели форму национальной сборной Украины в 2024 году.

Ждем вашей реакции:

По теме
yellow-arrow
"Дает понимание, что следят не только за игроками топ-клубов". Хавбек Руха - о вызове своего одноклубника в сборную
yellow-arrow
Может ли Украина попасть в группу из пяти команд? Известны ограничения по процедуре жеребьевки отбора ЧМ-2026
yellow-arrow
Сборная Украины в июне 2025 планирует провести два товрищеских матча
Украина Иван Калюжный Александр Назаренко Владимир Бражко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости