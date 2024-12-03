Национальная сборная Украины
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Тройка претендентов. УАФ запустила голосование на звание "Дебют года" в сборной Украины
Голосовать может каждый
uaf.ua
УАФ начала подбивать итоги 2024 года. Ассоциация до конца года сделает опросы по пяти номинациям, которые помогут вспомнить футбольный год для Украины.
Начало положено с опроса "Дебют года" в
На награду претендуют Владимир Бражко, Иван Калюжный и Александр Назаренко – все они впервые одели форму национальной сборной Украины в 2024 году.
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