УАФ назвала тройку претендентов на звание "Прогресс года" в сборной Украины

УАФ продолжает подводить итоги футбольного 2024-го года. Ассоциация объявила о старте голосование за звание "Прогресс года" в сборной Украины.

В эту номинацию попали полузащитник "Динамо" Владимир Бражко, хавбек "Шахтера" Георгий Судаков и футболист "Полесья" Алексей Гуцуляк. Заметим, что Бражко попал уже во вторую номинацию - он также борется за титул "Дебют года".

Болельщики могут отдать свой голос на страницах УАФ в Telegram и Instagram. Сделать это можно до 10 декабря. Результаты будут обнародованы 13 декабря.