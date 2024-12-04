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УАФ назвала тройку претендентов на звание "Прогресс года" в сборной Украины

Национальная сборная Украины

Вторая номинация

УАФ назвала тройку претендентов на звание "Прогресс года" в сборной Украины

Фото: uaf.ua

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УАФ продолжает подводить итоги футбольного 2024-го года. Ассоциация объявила о старте голосование за звание "Прогресс года" в сборной Украины.

В эту номинацию попали полузащитник "Динамо" Владимир Бражко, хавбек "Шахтера" Георгий Судаков и футболист "Полесья" Алексей Гуцуляк. Заметим, что Бражко попал уже во вторую номинацию - он также борется за титул "Дебют года".

Болельщики могут отдать свой голос на страницах УАФ в Telegram и Instagram. Сделать это можно до 10 декабря. Результаты будут обнародованы 13 декабря.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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