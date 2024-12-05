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УАФ объявила номинантов в категории "Джокер года" в сборной Украины

Национальная сборная Украины

На звание претендуют 3 игрока

УАФ объявила номинантов в категории "Джокер года" в сборной Украины

Фото: УАФ

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Пресс-служба Украинской ассоциации футбола объявила имена игроков, которые претендуют на звание "Джокер года" в сборной Украины.

За награду поборются следующие футболисты:

  • форвард "Олимпиакоса" Роман Яремчук (в 2024 году он провел 13 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист);
  • полузащитник "Шахтера" Александр Зубков (в 2024 году отыграл 8 матчей).
  • защитник ЛАСКа Максим Таловеров (дебютировал за сборную Украины 21 марта 2024 года в матче полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины (2:1). Всего в 2024 году он провел 7 поединков).

Проголосовать можно на официальных страницах УАФ в Telegram и Instagram. Сделать это можно до 10 декабря.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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