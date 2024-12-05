Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УАФ объявила номинантов в категории "Джокер года" в сборной Украины
На звание претендуют 3 игрока
Фото: УАФ
Пресс-служба Украинской ассоциации футбола объявила имена игроков, которые претендуют на звание "Джокер года" в сборной Украины.
За награду поборются следующие футболисты:
- форвард "Олимпиакоса" Роман Яремчук (в 2024 году он провел 13 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист);
- полузащитник "Шахтера" Александр Зубков (в 2024 году отыграл 8 матчей).
- защитник ЛАСКа Максим Таловеров (дебютировал за сборную Украины 21 марта 2024 года в матче полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины (2:1). Всего в 2024 году он провел 7 поединков).
Проголосовать можно на официальных страницах УАФ в Telegram и Instagram. Сделать это можно до 10 декабря.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Защитник Динамо уходит из клуба: известно, где он может продолжить карьеру
- Реал проваливает Класико, идеальный круг Александрии и камбек Зинченко. Главные новости за 4 декабря
- Кубок короля. Жирона проиграла серию пенальти полевому игроку, Вильярреал опозорен в Галисии
- УАФ назвала тройку претендентов на звание "Прогресс года" в сборной Украины
- Кварцяный - об одном из владельцев клуба УПЛ: Его развели. Ему подсунули левых футболистов
- Две баллистические ракеты и более 40 выпущенных шахедов. Как успешно отработала ПВО?
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000