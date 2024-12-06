  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Лучший игрок года. УАФ запустила очередное голосование - известны номинанты
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лучший игрок года. УАФ запустила очередное голосование - известны номинанты

Национальная сборная Украины

Вингер, голкипер и защитник

Лучший игрок года. УАФ запустила очередное голосование - известны номинанты

Фото: УАФ

Новина українською

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола проводит голосование за звание "Лучший игрок года" в сборной Украины.

На звание номинированы:

  • вингер "Челси" Михаил Мудрик - 12 матчей, 2 гола, 1 ассист;
  • голкипер "Бенфики" Анатолй Трубин - 9 матчей, 9 пропущенных голов, 3 поединка на "ноль";
  • защитник "Борнмута" Илья Забарный - 13 матчей, без результативных действий.

*статистика номинантов в футболке сине-желтых за 2024 год.

Голосование проходит на официальных страницах УАФ в Telegram и Instagram до 10 декабря.

По теме
yellow-arrow
УАФ объявила номинантов в категории "Джокер года" в сборной Украины
yellow-arrow
УАФ назвала тройку претендентов на звание "Прогресс года" в сборной Украины
yellow-arrow
Тройка претендентов. УАФ запустила голосование на звание "Дебют года" в сборной Украины
Украина Михаил Мудрик Илья Забарный Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости