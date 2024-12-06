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Лучший игрок года. УАФ запустила очередное голосование - известны номинанты
Вингер, голкипер и защитник
Фото: УАФ
Пресс-служба Украинской ассоциации футбола проводит голосование за звание "Лучший игрок года" в сборной Украины.
На звание номинированы:
- вингер "Челси" Михаил Мудрик - 12 матчей, 2 гола, 1 ассист;
- голкипер "Бенфики" Анатолй Трубин - 9 матчей, 9 пропущенных голов, 3 поединка на "ноль";
- защитник "Борнмута" Илья Забарный - 13 матчей, без результативных действий.
*статистика номинантов в футболке сине-желтых за 2024 год.
Голосование проходит на официальных страницах УАФ в Telegram и Instagram до 10 декабря.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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