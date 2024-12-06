Лучший игрок года. УАФ запустила очередное голосование - известны номинанты

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола проводит голосование за звание "Лучший игрок года" в сборной Украины.

На звание номинированы:

вингер "Челси" Михаил Мудрик - 12 матчей, 2 гола, 1 ассист;

голкипер "Бенфики" Анатолй Трубин - 9 матчей, 9 пропущенных голов, 3 поединка на "ноль";

защитник "Борнмута" Илья Забарный - 13 матчей, без результативных действий.

*статистика номинантов в футболке сине-желтых за 2024 год.

Голосование проходит на официальных страницах УАФ в Telegram и Instagram до 10 декабря.