Хацкевич – о выступлении Украины в Лиге наций: Я вам отвечу словами Сергея Станиславовича

Александр Хацкевич прокомментировал выступление сборной Украины в Лиге наций и поделился ожиданиями от стыковых матчей с Бельгией за право играть в элитном дивизионе турнира.

“Я вам отвечу словами Сергея Станиславовича [Реброва]. Он сказал, что все задачи, которые ставились перед командой в Лиге наций, были выполнены. Больше мне добавить нечего. Что касается Бельгии, то они сейчас тоже не стабильны, у них идет перестройка команды. Пока неясно, останется ли у руля Тедеско после таких результатов. Бельгийцы два года назад и сегодня – это две разные команды не в пользу нынешней”.

“У Куртуа и Де Брюйне нет желания играть за сборную. С чем это связано, никто не знает. Но если взять общий класс, то уровень бельгийцев немного выше, чем у сборной Украины, но большого преимущества нет”, – заявил тренер.

Сборная Украины под руководством Реброва заняла второе место в группе В1 с Чехией, Грузией и Албанией, набрав 8 очков.