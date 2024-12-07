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Хацкевич – о выступлении Украины в Лиге наций: Я вам отвечу словами Сергея Станиславовича

Национальная сборная Украины
Обновлено

Экс-наставник Динамо высказался о результатах сине-желтых

Хацкевич – о выступлении Украины в Лиге наций: Я вам отвечу словами Сергея Станиславовича

Новина українською

Александр Хацкевич прокомментировал выступление сборной Украины в Лиге наций и поделился ожиданиями от стыковых матчей с Бельгией за право играть в элитном дивизионе турнира.

“Я вам отвечу словами Сергея Станиславовича [Реброва]. Он сказал, что все задачи, которые ставились перед командой в Лиге наций, были выполнены. Больше мне добавить нечего.

Что касается Бельгии, то они сейчас тоже не стабильны, у них идет перестройка команды. Пока неясно, останется ли у руля Тедеско после таких результатов. Бельгийцы два года назад и сегодня – это две разные команды не в пользу нынешней”.

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“У Куртуа и Де Брюйне нет желания играть за сборную. С чем это связано, никто не знает. Но если взять общий класс, то уровень бельгийцев немного выше, чем у сборной Украины, но большого преимущества нет”, – заявил тренер.

Сборная Украины под руководством Реброва заняла второе место в группе В1 с Чехией, Грузией и Албанией, набрав 8 очков.

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Национальная сборная Украины Александр Хацкевич
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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
07.12.2024 в 08:14
Т.е. выйти с первого места задачи не было?
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
07.12.2024 в 08:14
Т.е. выйти с первого места задачи не было?
Ответить
0
0

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