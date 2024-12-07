Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хацкевич – о выступлении Украины в Лиге наций: Я вам отвечу словами Сергея Станиславовича
Экс-наставник Динамо высказался о результатах сине-желтых
Александр Хацкевич прокомментировал выступление сборной Украины в Лиге наций и поделился ожиданиями от стыковых матчей с Бельгией за право играть в элитном дивизионе турнира.
“Я вам отвечу словами Сергея Станиславовича [Реброва]. Он сказал, что все задачи, которые ставились перед командой в Лиге наций, были выполнены. Больше мне добавить нечего.
Что касается Бельгии, то они сейчас тоже не стабильны, у них идет перестройка команды. Пока неясно, останется ли у руля Тедеско после таких результатов. Бельгийцы два года назад и сегодня – это две разные команды не в пользу нынешней”.
“У Куртуа и Де Брюйне нет желания играть за сборную. С чем это связано, никто не знает. Но если взять общий класс, то уровень бельгийцев немного выше, чем у сборной Украины, но большого преимущества нет”, – заявил тренер.
Сборная Украины под руководством Реброва заняла второе место в группе В1 с Чехией, Грузией и Албанией, набрав 8 очков.
Популярное сейчас
- Каладзе: Зеленский не принадлежит Украине, он служит интересам другой страны
- Украинский президент зарубежного клуба: пригласил экс-игрока Динамо и хочет в Лигу чемпионов
- ФИФА наложила трансферный бан на российские ЦСКА и Химки
- Лучший игрок года. УАФ запустила очередное голосование - известны номинанты
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
Комментарии 1