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УАФ назвала лучшие матчи сборной Украины в 2024 году

Национальная сборная Украины

Однако вы можете проголосовать за матч, который считаете лучшим для команды Сергея Реброва

УАФ назвала лучшие матчи сборной Украины в 2024 году

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сейчас в телеграмм-канале УАФ проходит голосование за матч года сборной Украины.

Пресс-служба УАФ предлагает болельщикам сборной Украины выбрать лучший матч. Для голосования были выбраны три поединка:

  • Украина - Исландия (2:1) - финал плей-офф квалификации Евро-2024.
  • Словакия - Украина (1:2) - второй тур группового этапа Евро-2024.
  • Албания - Украина (1:2) - шестой тур группового этапа Лиги наций 2024/25.

Отмечаем, что голосование продлится до 10 декабря, а результаты будут опубликованы 13 декабря.

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Источник:
uafukraine
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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