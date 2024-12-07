УАФ назвала лучшие матчи сборной Украины в 2024 году

Сейчас в телеграмм-канале УАФ проходит голосование за матч года сборной Украины.

Пресс-служба УАФ предлагает болельщикам сборной Украины выбрать лучший матч. Для голосования были выбраны три поединка:

Украина - Исландия (2:1) - финал плей-офф квалификации Евро-2024.

Словакия - Украина (1:2) - второй тур группового этапа Евро-2024.

Албания - Украина (1:2) - шестой тур группового этапа Лиги наций 2024/25.

Отмечаем, что голосование продлится до 10 декабря, а результаты будут опубликованы 13 декабря.