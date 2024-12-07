Акценты. Бражко, Гуцуляк или Судаков?

УАФ объявила о голосовании за звание "Прогресс года" в сборной Украины. В эту номинацию попали полузащитник "Динамо" Владимир Бражко, хавбек "Шахтера" Георгий Судаков и футболист "Полесья" Алексей Гуцуляк.

Первой реакцией было: какой-такой прогресс в регрессивном для сборной году? Личный, индивидуальный, у отдельно взятого игрока в сравнении с ним же в прошлом?

О'кей. Тогда где Забарный? Которым нам, извините, все уши прожужжали и комментаторы и эксперты - мол, явный лидер сборной, выросший как на дрожжах, что прямо-таки бросается в глаза. Отчасти небезосновательно, но как вышло, что их оценки так сильно разошлись с номинированием Ассоциации?

Ведь чувака уже с самим Беккенбауэром сравнивали, и весь этот джаз звучал именно в течение уходящего года. Ладно, поговорим о предложенных и утвержденных кандидатурах.

Гуцуляк - сразу нет. Если, конечно, не считать прогрессом выход в стартовом составе после выхода на замену - как я понял, в результате неизбежной вынужденной ротации. Ну, сыграл разок в основе. Ну, не испортил общей картины - хотя с этим согласились не все болельщики. Не успел толком засветиться в сборной страны, и уже прогресс?

Да, в УПЛ он впечатляет. И да, именно в этом сезоне ярче обычного. Как по мне, Алексей и раньше был в порядке для такого уровня, просто в "Днепре-1" он пребывал на вторых-третьих ролях - в тени Довбика и Пихаленка. В "Полесье" же ему с Назаренко, как говорится, и сам Бог велел тон задавать.

Плюс материальное благополучие клуба, что весьма немаловажно. Плюс зачастую низкий уровень противодействия обороны соперников. Игрок, безусловно, неплохой. Но говорить о Прогрессе прогрессов, да еще в свете сборной, я бы не стал.

Бражко - нет, по некотором размышлении. В целом, здесь действительно уместнее говорить о прогрессе: парень явно вырос на глазах. Но это касается, в первую очередь, опять же клуба. В "Динамо" он выглядит незаменимым, и это "Динамо" лидирует в чемпионате уж не в последнюю очередь за счет его усилий.

Пусть даже в Европе усилия эти зачастую сходят на нет. С одной стороны, это общекомандная беда и проблема. С другой - не настолько Владимир хорош, чтобы определять игру и вести за собой.

Тем более, в сборной, где скорее можно говорить о его некоторой игровой нестабильности. Прогресс налицо, но не Номер Один. Возможно, номер два-три.

Судаков, скажу честно и откровенно, не мой любимый игрок. На мой взгляд, о нем больше говорят и пишут, чем он того заслуживает. При том, что парень однозначно небесталанный, но авансы и дифирамбы в его адрес явно зашкаливают. Не покидает ощущение, что он никак не раскроет свой истинный потенциал.

И это значительно лучше, чем думать, что он уже уперся в потолок. Но нет, прогресс все-таки имеет место быть. И именно в сборной - в "Шахтере" он уже давно и прочно застолбил свою элитную нишу. А вот в главной команде страны он прописался в числе лидеров, по моему мнению, именно в этом году.

Можно спорить о том, каков уровень этого лидерства, и что он дает в пересчете на результаты, очки и места. Но у меня нет ни малейших сомнений в том, что Георгий по итогам года вошел в тройку заметнейших игроков команды Реброва. Наряду с Мудриком и Трубиным.

При этом он представляет многострадальную и малоэффективную нынче для усиления сборной УПЛ. Состязаясь в которой, крайне непросто поддерживать тонус, необходимый для конкурентности в международных матчах.

Моя уверенность в правильности выбора в рамках заданной УАФ тройки зиждется на конкретных впечатлениях от игр сборной Украины в этом году. Постоянные читатели "Акцентов" знают о том, что автор блога выделяет лишь самых ярких из личностей по итогам тех или иных поединков.

Как сказали бы в Одессе, так шо ж мы имели с Жорика, в этом смысле?

Украина - Исландия: “Ярчайшей фигурой на поле во Вроцлаве для меня стал Судаков - эдакий генеральный конструктор победы. Невозможно также не отметить и Цыганкова. Если говорить о личностях, то игру сделал этот тандем”.

Украина - Грузия: “Вторым после Мудрика назову Судакова. В этом матче он действительно пытался взять на себя функции лидера, и порой получалось”.

Украина - Чехия: “В тройку самых заметных в составе Украины, помимо Трубина, включил бы также Судакова и Мудрика”.

Албания - Украина: “Самой запоминающейся фигурой матча для меня стал Судаков - участник четырех из пяти ключевых эпизодов у ворот Албании”.

Словом, вы поняли, за кого и почему я бы отдал свой голос. Прошу не считать это “предвыборной кампанией” (голосовать можно до 13 декабря). Интересно было бы узнать и ваше мнение. В конце концов, главный смысл этого блога заключается в обманчиво примитивно звучащем: “А поговорить?”