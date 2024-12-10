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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Есть два варианта с одним приоритетным. Где сборная Украины примет Бельгию в Лиге наций?

Национальная сборная Украины

В УАФ уже думают над вопросом

Есть два варианта с одним приоритетным. Где сборная Украины примет Бельгию в Лиге наций?

Getty Images_

Новина українською

В марте 2025 года состоятся поединки плей-офф Лиги наций по футболу, в которых сборная Украины будет соперничать с Бельгией.

По информации Sport.ua, руководство УАФ склоняется к тому, чтобы 20 марта подопечные Сергея Реброва в роли номинальных хозяев приняли бельгийцев в одном из городов Германии.

Как пишет источник, изначально приоритетным был вариант сыграть этот поединок в Польше, но вызывает опасение состояние газона на стадионах соседней страны в марте. Поэтому сейчас выше расцениваются шансы Германии. Тем более, что именно в этой стране проводят свои домашние матчи представители Украины в еврокубках – "Шахтер" и "Динамо".

Добавим, что ответный матч между сборными Украины и Бельгии состоится 23 марта.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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