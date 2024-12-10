Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Есть два варианта с одним приоритетным. Где сборная Украины примет Бельгию в Лиге наций?
В УАФ уже думают над вопросом
Getty Images_
В марте 2025 года состоятся поединки плей-офф Лиги наций по футболу, в которых
По информации Sport.ua, руководство УАФ склоняется к тому, чтобы 20 марта подопечные Сергея Реброва в роли номинальных хозяев приняли бельгийцев в одном из городов Германии.
Как пишет источник, изначально приоритетным был вариант сыграть этот поединок в Польше, но вызывает опасение состояние газона на стадионах соседней страны в марте. Поэтому сейчас выше расцениваются шансы Германии. Тем более, что именно в этой стране проводят свои домашние матчи представители Украины в еврокубках – "Шахтер" и "Динамо".
Добавим, что ответный матч между сборными Украины и Бельгии состоится 23 марта.
Популярное сейчас
- Что случилось? Болельщики Бенфики освистывали Трубина в победном матче чемпионата
- Александрия предлагает Калюжному рекордную зарплату. Известен ответ игрока
- Владелец зарубежного клуба разочарован трансфером форварда сборной Украины. Известна причина
- УАФ назвала лучшие матчи сборной Украины в 2024 году
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку