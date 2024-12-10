Есть два варианта с одним приоритетным. Где сборная Украины примет Бельгию в Лиге наций?

В марте 2025 года состоятся поединки плей-офф Лиги наций по футболу, в которых сборная Украины будет соперничать с Бельгией.

По информации Sport.ua, руководство УАФ склоняется к тому, чтобы 20 марта подопечные Сергея Реброва в роли номинальных хозяев приняли бельгийцев в одном из городов Германии.

Как пишет источник, изначально приоритетным был вариант сыграть этот поединок в Польше, но вызывает опасение состояние газона на стадионах соседней страны в марте. Поэтому сейчас выше расцениваются шансы Германии. Тем более, что именно в этой стране проводят свои домашние матчи представители Украины в еврокубках – "Шахтер" и "Динамо".

Добавим, что ответный матч между сборными Украины и Бельгии состоится 23 марта.