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Бущан перестал играть за сборную Украины. Известный тренер дал совет игроку

Национальная сборная Украины

Кипер "Динамо" потерял статус первого номера в национальной команде

Бущан перестал играть за сборную Украины. Известный тренер дал совет игроку

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Известный в прошлом голкипер, а ныне тренер Игорь Шуховцев порассуждал о том, почему вратарь "Динамо" Георгий Бущан получает мало игровой практики в сборной Украины.

"Во-первых, это травмы. А, кроме того, Трубин и Лунин находятся в интенсивности и тренаже европейских топ-клубов, естественно, что приоритет им. Они с соперниками международного уровня пересекаются в своих чемпионатах.

Если бы Жора поехал бы даже сейчас за границу, мы бы о нем говорили бы так же, как о Трубине и Лунине. Если бы Жора поехал, в сборной появился бы еще один топ", - считает Шуховцев.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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