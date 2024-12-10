Бущан перестал играть за сборную Украины. Известный тренер дал совет игроку

Известный в прошлом голкипер, а ныне тренер Игорь Шуховцев порассуждал о том, почему вратарь "Динамо" Георгий Бущан получает мало игровой практики в сборной Украины.

"Во-первых, это травмы. А, кроме того, Трубин и Лунин находятся в интенсивности и тренаже европейских топ-клубов, естественно, что приоритет им. Они с соперниками международного уровня пересекаются в своих чемпионатах.

Если бы Жора поехал бы даже сейчас за границу, мы бы о нем говорили бы так же, как о Трубине и Лунине. Если бы Жора поехал, в сборной появился бы еще один топ", - считает Шуховцев.