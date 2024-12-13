Сегодня сборная Украины узнает соперников в квалификации к ЧМ-2026

В пятницу, 13 декабря в швейцарском Цюрихе состоится жеребьевка группового этапа отбора чемпионата мира-2026 по футболу в зоне УЕФА.

54 сборные-участницы были распределены по 5 корзинам. Первая сформирована по комбинированной системе рейтинга ФИФА и Лиги наций. Остальные – по рейтингу ФИФА. Украина попала во вторую корзину .

После жеребьевки будет 12 групп по 4 и 5 команд, а победители групп напрямую проходят на чемпионате мира по футболу FIFA.

Четыре оставшиеся места распределятся в марте 2026 года в плей-офф УЕФА с участием 16 команд, в который выйдут 12 команд, занявших вторые места в группах, и четыре лучшие команды, занявшие первые места в группах Лиги наций УЕФА 2024-2025, которые не прошли напрямую на чемпионат мира по футболу как победители групп и не вышли в плей-офф как команды, занявшие вторые места в группах.

Отборочный групповой этап УЕФА начнётся в марте 2025 года и завершится в ноябре 2025 года.

Корзины перед жеребьевкой первого раунда

Корзина 1: Франция, Испания, Англия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Италия, Германия, Хорватия, Швейцария, Дания, Австрия.

Корзина 2: Украина, Швеция, Турция, Уэльс, Венгрия, Сербия, Польша, Румыния, Греция, Словакия, Чехия, Норвегия.

Корзина 3: Шотландия, Словения, Ирландия, Албания, Северная Македония, Грузия, Финляндия, Исландия, Северная Ирландия, Черногория, Босния и Герцеговина, Израиль.

Корзина 4: Болгария, Люксембург, Беларусь, Косово, Армения, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Фарерские о-ва, Латвия, Литва.

Корзина 5: Молдова, Мальта, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.

С белоруссией Украина в одну группу не попадет.

Напомним, что церемония жеребьевки начнется в 13:00 по киевскому времени.