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Сегодня сборная Украины узнает соперников в квалификации к ЧМ-2026
Жеребьевка начнется в 13:00
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
В пятницу, 13 декабря в швейцарском Цюрихе состоится жеребьевка группового этапа отбора чемпионата мира-2026 по футболу в зоне УЕФА.
54 сборные-участницы были распределены по 5 корзинам. Первая сформирована по комбинированной системе рейтинга ФИФА и Лиги наций. Остальные – по рейтингу ФИФА. Украина попала во вторую корзину.
После жеребьевки будет 12 групп по 4 и 5 команд, а победители групп напрямую проходят на чемпионате мира по футболу FIFA.
Четыре оставшиеся места распределятся в марте 2026 года в плей-офф УЕФА с участием 16 команд, в который выйдут 12 команд, занявших вторые места в группах, и четыре лучшие команды, занявшие первые места в группах Лиги наций УЕФА 2024-2025, которые не прошли напрямую на чемпионат мира по футболу как победители групп и не вышли в плей-офф как команды, занявшие вторые места в группах.
Отборочный групповой этап УЕФА начнётся в марте 2025 года и завершится в ноябре 2025 года.
Корзины перед жеребьевкой первого раунда
Корзина 1: Франция, Испания, Англия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Италия, Германия, Хорватия, Швейцария, Дания, Австрия.
Корзина 2: Украина, Швеция, Турция, Уэльс, Венгрия, Сербия, Польша, Румыния, Греция, Словакия, Чехия, Норвегия.
Корзина 3: Шотландия, Словения, Ирландия, Албания, Северная Македония, Грузия, Финляндия, Исландия, Северная Ирландия, Черногория, Босния и Герцеговина, Израиль.
Корзина 4: Болгария, Люксембург, Беларусь, Косово, Армения, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Фарерские о-ва, Латвия, Литва.
Корзина 5: Молдова, Мальта, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.
С белоруссией Украина в одну группу не попадет.
Напомним, что церемония жеребьевки начнется в 13:00 по киевскому времени.
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