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Сборная Украины получила соперников в отборе на чемпионат мира-2026

Национальная сборная Украины

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Сборная Украины получила соперников в отборе на чемпионат мира-2026

Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол

Новина українською

В пятницу, 13 декабря в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка группового этапа отбора чемпионата мира-2026 по футболу в зоне УЕФА.

Своих соперников узнала и Украина, которая находилась во второй корзине. И так, подопечные Сергея Реброва попали в группу D.

Наша группа выглядит следующим образом:

победитель 1/4 финала Лиги наций Франция - Хорватия, Украина, Исландия, Азербайджан.

Всего было сформировано 12 групп по 4 или 5 команд. Победители групп напрямую пройдут.

Четыре оставшиеся места распределятся в марте 2026 года в плей-офф УЕФА с участием 16 команд, в который выйдут 12 команд, занявших вторые места в группах, и четыре лучшие команды, занявшие первые места в группах Лиги наций УЕФА 2024-2025, которые не прошли напрямую на чемпионат мира по футболу как победители групп и не вышли в плей-офф как команды, занявшие вторые места в группах.

Чемпионат мира 2026 пройдет в трех странах – США, Канаде и Мексике – с 11 июня до 19 июля при участии 48 сборных команд.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.12.2024 в 13:57
Скоріш за все посядуть друге місце. Після Франції...
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Комментарии 3
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.12.2024 в 13:57
Скоріш за все посядуть друге місце. Після Франції...
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0
0
fanatSD (донецк)
13.12.2024 в 14:06
с ребровым и это не светит
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1
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
13.12.2024 в 14:09
А вдруг хорвпты?
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