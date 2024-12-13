Сборная Украины получила соперников в отборе на чемпионат мира-2026

В пятницу, 13 декабря в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка группового этапа отбора чемпионата мира-2026 по футболу в зоне УЕФА.

Своих соперников узнала и Украина, которая находилась во второй корзине. И так, подопечные Сергея Реброва попали в группу D.

Наша группа выглядит следующим образом:

победитель 1/4 финала Лиги наций Франция - Хорватия, Украина, Исландия, Азербайджан.

Всего было сформировано 12 групп по 4 или 5 команд. Победители групп напрямую пройдут.

Четыре оставшиеся места распределятся в марте 2026 года в плей-офф УЕФА с участием 16 команд, в который выйдут 12 команд, занявших вторые места в группах, и четыре лучшие команды, занявшие первые места в группах Лиги наций УЕФА 2024-2025, которые не прошли напрямую на чемпионат мира по футболу как победители групп и не вышли в плей-офф как команды, занявшие вторые места в группах.

Чемпионат мира 2026 пройдет в трех странах – США, Канаде и Мексике – с 11 июня до 19 июля при участии 48 сборных команд.