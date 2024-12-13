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Сборная Украины получила соперников в отборе на чемпионат мира-2026
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Фото - Олександр Приходько, ЮА-Футбол
В пятницу, 13 декабря в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка группового этапа отбора чемпионата мира-2026 по футболу в зоне УЕФА.
Своих соперников узнала и Украина, которая находилась во второй корзине. И так, подопечные Сергея Реброва попали в группу D.
Наша группа выглядит следующим образом:
победитель 1/4 финала Лиги наций Франция - Хорватия, Украина, Исландия, Азербайджан.
Всего было сформировано 12 групп по 4 или 5 команд. Победители групп напрямую пройдут.
Четыре оставшиеся места распределятся в марте 2026 года в плей-офф УЕФА с участием 16 команд, в который выйдут 12 команд, занявших вторые места в группах, и четыре лучшие команды, занявшие первые места в группах Лиги наций УЕФА 2024-2025, которые не прошли напрямую на чемпионат мира по футболу как победители групп и не вышли в плей-офф как команды, занявшие вторые места в группах.
Чемпионат мира 2026 пройдет в трех странах – США, Канаде и Мексике – с 11 июня до 19 июля при участии 48 сборных команд.
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