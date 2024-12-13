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Национальная сборная Украины

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Не весной. Известно, когда сборная Украины начнет отбор к ЧМ-2026

Национальная сборная Украины

Команда Сергея Реброва попала в группу D

Не весной. Известно, когда сборная Украины начнет отбор к ЧМ-2026

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Сегодня, 13 декабря состоялась жеребьевка группового этапа отбора чемпионата мира-2026 по футболу в зоне УЕФА.

Сборная Украины за право поехать на мундиаль сыграет в группе D с победителем пары Франция - Хорватия, Исландией и Азербайджаном.

Матчи отборочного группового этапа продлятся с марта 2025-го по ноябрь 2025-го.

Однако отбор для подопечных Сергея Реброва начнется только в сентябре 2025 года. Это связано с тем, что в нашей группе лишь четыре команды (группы A-F).

Напомним, что в марте 2025 года украинская сборная сыграет матч плей-офф Лиги наций против Бельгии за право сыграть в следующим розыгрыше турнира в элитном дивизионе.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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download1 (huyersk)
13.12.2024 в 15:11
Ну ось і добре, що меньше ігор - на багато ігор нас не вистачає
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Комментарии 3
download1 (huyersk)
13.12.2024 в 15:11
Ну ось і добре, що меньше ігор - на багато ігор нас не вистачає
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MaximSK (Киев)
13.12.2024 в 15:17
6 игр за 3 месяца придется сыграть, и надо начинать хорошо играть с первой игры, потом исправить будет очень трудно.
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MaximSK (Киев)
13.12.2024 в 14:53
Как по мне, можно было с июня по октябрь сыграть все матчи группового раунда, даже в группах с 5 командами, а в ноябре сыграть плей-офф 2 матча, чем оставлять это на март следующего года
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