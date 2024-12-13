Не весной. Известно, когда сборная Украины начнет отбор к ЧМ-2026

Сегодня, 13 декабря состоялась жеребьевка группового этапа отбора чемпионата мира-2026 по футболу в зоне УЕФА.

Сборная Украины за право поехать на мундиаль сыграет в группе D с победителем пары Франция - Хорватия, Исландией и Азербайджаном.

Матчи отборочного группового этапа продлятся с марта 2025-го по ноябрь 2025-го.

Однако отбор для подопечных Сергея Реброва начнется только в сентябре 2025 года. Это связано с тем, что в нашей группе лишь четыре команды (группы A-F).

Напомним, что в марте 2025 года украинская сборная сыграет матч плей-офф Лиги наций против Бельгии за право сыграть в следующим розыгрыше турнира в элитном дивизионе.