Как Украине попасть на чемпионат мира-2026. Все нюансы квалификационного формата

Сегодня, 13 декабря состоялась жеребьевка группового этапа отбора чемпионата мира-2026 по футболу в зоне УЕФА. Сборная Украины за право поехать на мундиаль сыграет в группе D с победителем пары Франция - Хорватия, Исландией и Азербайджаном.

Путь на ЧМ-2026 лишь один - через квалификационную группу D. На этом пути есть две тропинки:

первое место группы - выход на ЧМ-2026;

второе место группы - выход в плей-офф, где придется пройти еще двух соперников (по одному матчу с каждым); потенциальными соперниками в плей-офф будут одиннадцать команд, которые займут вторые места в своих квалификационных группах, а также четыре лучших победителя групп ЛН-2024/25 среди тех, что финишировали ниже топ-2 в квалификации ЧМ-2026.

Если победители групп ЛН-2024/25 получат места на ЧМ-2026/в плей-офф квалификации через свои квалификационные группы, четыре команды для плей-офф отберут на основе промежуточного общего рейтинга Лиги Наций 2024/25.

Украина не имеет даже теоретических шансов выйти в плей-офф по квоте Лиги Наций - только через квалификационную группу.

Квалификацию к ЧМ-2026 Україна начнет в сентябре 2025-го года; она продлится до середины ноября 2025-го года. Если Україна финиширует второй в своей группе, то плей-офф квалификации состоится в конце марта 2026-го года.

Мундиаль пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года.