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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Бывший голкипер национальной сборной считает, что Украина сможет занять первое место в отборе на ЧМ-2026

Национальная сборная Украины

Реакция на жеребьевку известного вратаря

Бывший голкипер национальной сборной считает, что Украина сможет занять первое место в отборе на ЧМ-2026

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Бывший вратарь "Динамо" и сборной Украины Денис Бойко оценил шансы нашей национальной команды в отборе на чемпионат мира-2026.

"Я считаю, что это действительно очень хороший жребий, несмотря на пару "Франция - Хорватия" из первой корзины.

При всем уважении к французам и хорватам, я думаю, что с тем подбором игроков, который есть у нашей сборной, мы можем спокойно занимать первое место в этой группе. Объективно", — сказал Бойко для сайта Tribuna.

Сборная Украины попала в группу D, где сыграет со сборными Исландии, Азербайджана и победителем пары Франция - Хорватия. На ЧМ-2026 напрямую выходят победители своих групп, а команды со вторых мест сыграют в плей-офф..

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Также добавим, что отбор для подопечных Сергея Реброва начнется только в сентябре 2025 года, поскольку в марте 2025 года украинская сборная будет играть в плей-офф Лиги наций против Бельгии за выход в высший дивизион.

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Денис Бойко Национальная сборная Украины Чемпионат мира 2026
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Зритель (Харьков)
13.12.2024 в 15:28
Дурень думкою багатіє...
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Комментарии 3
Зритель (Харьков)
13.12.2024 в 15:28
Дурень думкою багатіє...
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Kalina ua (Sumy)
13.12.2024 в 15:44
... это был стёб,;
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Nevermore (Донецк)
13.12.2024 в 15:22
с конца?
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