Бывший голкипер национальной сборной считает, что Украина сможет занять первое место в отборе на ЧМ-2026

Бывший вратарь "Динамо" и сборной Украины Денис Бойко оценил шансы нашей национальной команды в отборе на чемпионат мира-2026.

"Я считаю, что это действительно очень хороший жребий, несмотря на пару "Франция - Хорватия" из первой корзины. При всем уважении к французам и хорватам, я думаю, что с тем подбором игроков, который есть у нашей сборной, мы можем спокойно занимать первое место в этой группе. Объективно", — сказал Бойко для сайта Tribuna.

Сборная Украины попала в группу D, где сыграет со сборными Исландии, Азербайджана и победителем пары Франция - Хорватия. На ЧМ-2026 напрямую выходят победители своих групп, а команды со вторых мест сыграют в плей-офф..

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Также добавим, что отбор для подопечных Сергея Реброва начнется только в сентябре 2025 года, поскольку в марте 2025 года украинская сборная будет играть в плей-офф Лиги наций против Бельгии за выход в высший дивизион.