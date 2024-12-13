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"Играть можно со всеми". Ребров оценил соперников Украины в отборе на ЧМ-2026
Сергей Станиславович считает французов фаворитами группы
Фото: УАФ
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Реброва прокомментировал результаты жеребьевки отбора к ЧМ-2026.
Напомним, сине-желтые попали в группу D, где сыграют с победителем четвертьфинала Лиги наций-2024/2025 Франция - Хорватия, а также с командами Исландии и Азербайджана.
"Любые соперники тяжелые. Имеем то, что имеем. Думаю, играть можно со всеми. Да, из первой корзины нам выпала Франция или Хорватия... По моему мнению, французы - фавориты, но посмотрим. Будем готовиться и бороться. У французов и рейтинг выше, но я смотрел матчи хорватов и понимаю, что это также очень серьезная команда. Нам надо воспользоваться временем, отведенным до начала квалификации, и хорошо подготовиться к каждому сопернику.
Очень тяжело будет играть в Исландии, ведь дома эта команда выступает мощно. В последнее время исландцы очень прибавили. Многие их футболисты выступают в топ-чемпионатах.
В июне мы планируем сыграть два товарищеских матча. Но сейчас идут переговоры, поэтому мы не можем сказать по этим поединкам ничего конкретного. Отмечу только, что мы выберем соперников, которые помогут нам подготовиться к отбору ЧМ-2026.
Сейчас мы точно не знаем, где будем принимать соперников по группе. Мы сейчас даже не знаем, где именно сыграем домашний матч против Бельгии в Лиге наций. Продолжаются переговоры", - отметил Ребров.
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