Форвард Азербайджана - о жеребьевке отбора ЧМ: Нам нечего бояться, должны сыграть храбро

Форвард сборной Азербайджана Махир Эмрели высказался о жеребьевки отбора ЧМ-2026, где азербайджанцам в соперники достались Украина, Исландия и победитель пары Хорватия/Франция.

"Попали в интересную группу. Сила наших соперников всем известна. Несмотря на это, жду интересные матчи. Никогда не играл против этих команд, если, конечно, Хорватия не обыграет Францию. Исландия и Украина – тоже новые для меня соперники. Для всех нас это станет мотивацией.

Должны быть готовы к этому. Эти соперники – хороший шанс заставить всех забыть прежние неудачи, в случае, если удастся сыграть достойно. Нужно быть готовыми к ним во всех компонентах.

Нам нечего бояться, должны сыграть храбро против них", – заявил Эмрели.