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Форвард Азербайджана - о жеребьевке отбора ЧМ: Нам нечего бояться, должны сыграть храбро
Азербайджан - один из соперников сборной Украины
affa.az
Форвард сборной Азербайджана Махир Эмрели высказался о жеребьевки отбора ЧМ-2026, где азербайджанцам в соперники достались Украина, Исландия и победитель пары Хорватия/Франция.
"Попали в интересную группу. Сила наших соперников всем известна. Несмотря на это, жду интересные матчи. Никогда не играл против этих команд, если, конечно, Хорватия не обыграет Францию. Исландия и Украина – тоже новые для меня соперники. Для всех нас это станет мотивацией.
Должны быть готовы к этому. Эти соперники – хороший шанс заставить всех забыть прежние неудачи, в случае, если удастся сыграть достойно. Нужно быть готовыми к ним во всех компонентах.
Нам нечего бояться, должны сыграть храбро против них", – заявил Эмрели.
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