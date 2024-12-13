"Учитывая очень сильную Украину", - тренер Хорватии высказался о жеребьевке отбора ЧМ-2026

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился своими впечатлениями от результатов жеребьевки европейской квалификации ЧМ-2026 .

Сборная Украины по итогам жеребьевки европейского отборочного турнира ЧМ-2026 попала в группу D, где сыграет с победителем четвертьфинала Лиги наций-2024/2025 Франция – Хорватия, а также с командами Исландии и Азербайджана.

"Неблагодарное дело комментировать такую ​​необычную жеребьевку, после которой мы не знаем, с кем на самом деле будем играть. Возможно, на первый взгляд, на бумаге группа D выглядит некомфортнее, учитывая очень сильную Украину и две длительные поездки в Исландию и Азербайджан. Но в обеих группах есть качественные и амбициозные команды, которые хотят попасть на чемпионат мира", — сказал Златко Далич.