  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. "Учитывая очень сильную Украину", - тренер Хорватии высказался о жеребьевке отбора ЧМ-2026
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Учитывая очень сильную Украину", - тренер Хорватии высказался о жеребьевке отбора ЧМ-2026

Национальная сборная Украины
Обновлено

Известны соперники по группе для сборной Украины

"Учитывая очень сильную Украину", - тренер Хорватии высказался о жеребьевке отбора ЧМ-2026

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился своими впечатлениями от результатов жеребьевки европейской квалификации ЧМ-2026.

Сборная Украины по итогам жеребьевки европейского отборочного турнира ЧМ-2026 попала в группу D, где сыграет с победителем четвертьфинала Лиги наций-2024/2025 Франция – Хорватия, а также с командами Исландии и Азербайджана.

"Неблагодарное дело комментировать такую ​​необычную жеребьевку, после которой мы не знаем, с кем на самом деле будем играть. Возможно, на первый взгляд, на бумаге группа D выглядит некомфортнее, учитывая очень сильную Украину и две длительные поездки в Исландию и Азербайджан. Но в обеих группах есть качественные и амбициозные команды, которые хотят попасть на чемпионат мира", — сказал Златко Далич.

По теме
yellow-arrow
Ребров рассказал, что сборная Украины планирует провести товарищеские матчи перед началом квалификации на ЧМ-2026
yellow-arrow
Форвард Азербайджана - о жеребьевке отбора ЧМ: Нам нечего бояться, должны сыграть храбро
yellow-arrow
Трубин отреагировал на изображение карты Украины без Крыма во время жеребьевки отбора на ЧМ-2026
Украина Хорватия Златко Далич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MaximSK (Киев)
13.12.2024 в 18:14
На месте хорватов выбрал бы нашу группу, потому что в той группе есть Чехия, которая сильнее нашей сборной, а Черногория и Исландия примерно одного уровня команды, притом недавно Черногория выиграла у Турции 3-1, та группа сильнее ИМХО
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
MaximSK (Киев)
13.12.2024 в 18:14
На месте хорватов выбрал бы нашу группу, потому что в той группе есть Чехия, которая сильнее нашей сборной, а Черногория и Исландия примерно одного уровня команды, притом недавно Черногория выиграла у Турции 3-1, та группа сильнее ИМХО
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости