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Национальная сборная Украины

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Ребров рассказал, что сборная Украины планирует провести товарищеские матчи перед началом квалификации на ЧМ-2026

Национальная сборная Украины

Наставник национальной команды анонсировал два контрольных поединка

Ребров рассказал, что сборная Украины планирует провести товарищеские матчи перед началом квалификации на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров сообщил, что они планируют провести два товарищеских матча перед началом отборочного этапа на чемпионат мира 2026 года.

"Обязательно будут два товарищеских матча. Сейчас мы находимся на стадии переговоров. Пока мы не можем о них объявить, но это действительно так. Мы и раньше знали, что у нас будут два матча в качестве подготовки. Мы выберем тех соперников, которые помогут нам подготовиться к группе отбора на ЧМ-2026", — передает слова Реброва сайт Tribuna.

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Ранее Сергей Ребров прокомментировал результаты жеребьевки отбора к ЧМ-2026, оценив шансы сборной Украины относительно наших соперников в группе D (Франция/Хорватия, Исландия и Азербайджан).

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Сергей Ребров Национальная сборная Украины
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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Kondor (Веселе)
13.12.2024 в 19:26
А для ЧОГО???
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
13.12.2024 в 19:26
А для ЧОГО???
Ответить
0
0

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