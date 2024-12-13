"Немного провокативный вопрос", - Фещук порассуждал о том, нужно ли менять Реброва

Экс-форвард ряда украинских клубов Максим Фещук после жеребьевки отбора ЧМ-2026 поделился мнением о главном тренере сборной Украины Сергее Реброве.

Напомним, что в своей отборочной группе сборная Украины сыграет против победителя пары Франция – Хорватия, Исландии и Азербайджана.

– Украина, по сути, провалила финальную часть Евро. Не выполнили, к сожалению, пока задачу в Лиге наций. И вот мы начинаем новый отбор. Не могу не спросить о будущем Сергея Реброва. Мы не знаем, какой будет календарь, но, как вы считаете, доработает Сергей Станиславович этот отборочный цикл? Стоит ли его вообще менять? Или мы идем по правильному пути, а у него просто пока не получается?

– Такой вопрос, он немного провокативный, но откровенный. Есть федерация, которая участвует. Мы также можем быть в раздумьях. Вы сказали, что Украина провалила Евро. Я вам скажу, что это комплимент нашей сборной. Они настолько подняли наши ожидания, свой уровень, что сейчас мы говорим, что это провал. Это похвала, в первую очередь, игрокам в сборной. Потому что мы ждем от них побед. Сейчас будем думать, провалят ли они чемпионат мира (смеется, – прим.).

О Лиге наций вы сказали? Если откровенно, то перед началом турнира я тоже думал, что мы в этой группе займем первое место. Опять же благодаря тому, что подняли ожидания и уровень наших ребят.

Работа тренера в национальной сборной немного специфична. Это тренер, который собирает и оценивает игроков тренирующихся по своим клубам. Есть коллектив, есть легионеры. Трудно давать оценку главному тренеру. Мы с вами можем только говорить "выиграл", "не выиграл", "результат". Мы можем только догадываться. Поэтому сейчас доиграем Лигу наций, которая еще не завершена. После этого будем оценивать. Есть две игры с бельгийцами. Затем отбор на чемпионат мира.

Насколько пишут интернет-ресурсы, то работой главного тренера удовлетворены. Я не слышал таких вопросов, не читал, что возможно смена главного тренера.

Кадровые проблемы, но команда прогрессирует. Но, опять же, ожидания высокие, я с вами соглашаюсь. У меня ожидания высокие, хотелось бы выйти на чемпионат мира.