  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Вирт: Украина сможет принимать соперников на домашних стадионах. Тогда наши шансы намного возрастут
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вирт: Украина сможет принимать соперников на домашних стадионах. Тогда наши шансы намного возрастут

Национальная сборная Украины

Слишком оптимистичный взгляд

Вирт: Украина сможет принимать соперников на домашних стадионах. Тогда наши шансы намного возрастут

Новина українською

Футбольный эксперт Юрий Вирт поделился своим мнением о жеребьевке к чемпионату мира 2026 года.

Напомним, что соперниками сборной Украины стали Исландия, Азербайджан, Франция или Хорватия (зависит от победителя в мартовском матче).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Я думаю, что Исландия и Азербайджан – это почти идеальный вариант. Есть нюансы с логистикой, потому что придется немного полетать. В целом же этих соперников мы должны закрывать, при всем уважении к ним".

Конечно, Франция и Хорватия относятся к топ-сборным. Особенно Франция, хотя там сейчас некоторые проблемы в плане результатов. Надо бороться за место под солнцем и надеяться, что в начале соревнований (сентябрь 2025 года) Украина сможет принимать соперников на домашних стадионах. Тогда наши шансы намного возрастут", — сказал Вирт.

Добавим, что во время трансляции жеребьевки отбора на чемпионат мира 2026 ФИФА показала карту Украины без Крыма.

По теме
yellow-arrow
Начинаем с топами. Известен календарь сборной Украины в отборе к ЧМ-2026
yellow-arrow
"Немного провокативный вопрос", - Фещук порассуждал о том, нужно ли менять Реброва
yellow-arrow
Ребров рассказал, что сборная Украины планирует провести товарищеские матчи перед началом квалификации на ЧМ-2026
Украина Юрий Вирт Чемпионат мира 2026
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
uaf.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости