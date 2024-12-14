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Вирт: Украина сможет принимать соперников на домашних стадионах. Тогда наши шансы намного возрастут
Слишком оптимистичный взгляд
Футбольный эксперт Юрий Вирт поделился своим мнением о жеребьевке к чемпионату мира 2026 года.
Напомним, что соперниками сборной Украины стали Исландия, Азербайджан, Франция или Хорватия (зависит от победителя в мартовском матче).
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"Я думаю, что Исландия и Азербайджан – это почти идеальный вариант. Есть нюансы с логистикой, потому что придется немного полетать. В целом же этих соперников мы должны закрывать, при всем уважении к ним".
Конечно, Франция и Хорватия относятся к топ-сборным. Особенно Франция, хотя там сейчас некоторые проблемы в плане результатов. Надо бороться за место под солнцем и надеяться, что в начале соревнований (сентябрь 2025 года) Украина сможет принимать соперников на домашних стадионах. Тогда наши шансы намного возрастут", — сказал Вирт.
Добавим, что во время трансляции жеребьевки отбора на чемпионат мира 2026 ФИФА показала карту Украины без Крыма.
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