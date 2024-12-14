Вирт: Украина сможет принимать соперников на домашних стадионах. Тогда наши шансы намного возрастут

Футбольный эксперт Юрий Вирт поделился своим мнением о жеребьевке к чемпионату мира 2026 года.

Напомним, что соперниками сборной Украины стали Исландия, Азербайджан, Франция или Хорватия (зависит от победителя в мартовском матче).

"Я думаю, что Исландия и Азербайджан – это почти идеальный вариант. Есть нюансы с логистикой, потому что придется немного полетать. В целом же этих соперников мы должны закрывать, при всем уважении к ним".

Конечно, Франция и Хорватия относятся к топ-сборным. Особенно Франция, хотя там сейчас некоторые проблемы в плане результатов. Надо бороться за место под солнцем и надеяться, что в начале соревнований (сентябрь 2025 года) Украина сможет принимать соперников на домашних стадионах. Тогда наши шансы намного возрастут", — сказал Вирт.