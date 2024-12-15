  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. "Инцидент был непреднамеренным": ФИФА прокомментировала карту Украины без Крыма
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Инцидент был непреднамеренным": ФИФА прокомментировала карту Украины без Крыма

Национальная сборная Украины

Написали, что понимают чувствительность этого вопроса

"Инцидент был непреднамеренным": ФИФА прокомментировала карту Украины без Крыма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УАФ получила ответ от ФИФА на письмо о недопустимой ошибке в изображении карты Украины во время трансляции церемонии жеребьевки европейской квалификации ЧМ-2026.

“Мы подтверждаем получение вашего письма от 13 декабря 2024 года и хотим поблагодарить вас за то, что обратили наше внимание на указанный вопрос. Мы с глубоким уважением относимся к беспокойству, высказанному Украинской ассоциацией футбола и понимаем чувствительность данного вопроса.

Инфографическая карта, о которой идет речь, была разработана третьей стороной – внешним подрядчиком по предоставлению соответствующих услуг. Обнаружив проблему, мы немедленно предприняли шаги для разрешения ситуации, в частности, приняли меры по удалению изображения. Кроме того, мы проводим внутреннюю проверку, чтобы убедиться в том, что такие ошибки не повторятся в будущем.

Мы полностью осознаем деликатность этого вопроса, и хотя инцидент был непреднамеренным, мы искренне сожалеем о любом моральном вреде, который он мог причинить, и ценим ваше понимание взаимно, поскольку мы со всей ответственностью работаем над разрешением этой ситуации.

Пожалуйста, свободно обращайтесь к нам, если вам понадобятся дополнительные разъяснения или вы захотите в дальнейшем обсудить этот вопрос”, – говорится в сообщении ФИФА.

Письмо от ассоциации было подписано руководителем направления взаимодействия с ассоциациями-членами ФИФА Эльханом Мамедовым.

По теме
yellow-arrow
Бывший вратарь Динамо прокомментировал результаты жеребьевки квалификации ЧМ для Украины
yellow-arrow
Вирт: Украина сможет принимать соперников на домашних стадионах. Тогда наши шансы намного возрастут
yellow-arrow
Начинаем с топами. Известен календарь сборной Украины в отборе к ЧМ-2026
Украина ФИФА УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости