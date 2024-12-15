"Инцидент был непреднамеренным": ФИФА прокомментировала карту Украины без Крыма

УАФ получила ответ от ФИФА на письмо о недопустимой ошибке в изображении карты Украины во время трансляции церемонии жеребьевки европейской квалификации ЧМ-2026.

“Мы подтверждаем получение вашего письма от 13 декабря 2024 года и хотим поблагодарить вас за то, что обратили наше внимание на указанный вопрос. Мы с глубоким уважением относимся к беспокойству, высказанному Украинской ассоциацией футбола и понимаем чувствительность данного вопроса.

Инфографическая карта, о которой идет речь, была разработана третьей стороной – внешним подрядчиком по предоставлению соответствующих услуг. Обнаружив проблему, мы немедленно предприняли шаги для разрешения ситуации, в частности, приняли меры по удалению изображения. Кроме того, мы проводим внутреннюю проверку, чтобы убедиться в том, что такие ошибки не повторятся в будущем.

Мы полностью осознаем деликатность этого вопроса, и хотя инцидент был непреднамеренным, мы искренне сожалеем о любом моральном вреде, который он мог причинить, и ценим ваше понимание взаимно, поскольку мы со всей ответственностью работаем над разрешением этой ситуации.

Пожалуйста, свободно обращайтесь к нам, если вам понадобятся дополнительные разъяснения или вы захотите в дальнейшем обсудить этот вопрос”, – говорится в сообщении ФИФА.