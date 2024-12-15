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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Бывший игрок сборной Украины назвал шансы подопечных Реброва в прохождении квалификационного раунда

Национальная сборная Украины

Считает, что Украина получила нормальный жребий

Бывший игрок сборной Украины назвал шансы подопечных Реброва в прохождении квалификационного раунда

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

Новина українською

Бывший игрок национальной сборной Украины Артем Федецкий поделился своим мнением о соперниках сборной Украины в квалификационном раунде чемпионата мира по футболу 2026 года.

Считаю, что для украинской сборной - нормальный жребий. Ведь нереально рассчитывать, чтобы достались соперники вроде сборной Лихтенштейна или Сан-Марино. А так со всеми можно играть и побеждать.

И все же, на ваш взгляд, для украинской сборной лучше встретиться в отборе с французами или хорватами?

Как по мне, опаснее хорваты, которые на протяжении многих лет демонстрируют стабильную игру высокого класса. А вот французы несколько сдали позиции, возможно, потому, что в свое время очень высоко подняли планку. Хотя надо быть настороже и с исландцами и азербайджанцами. Поверьте, сейчас уже нет стран, где не умеют играть в футбол, поединки с которыми были бы проходными.

В украинской сборной представлены все наши сильнейшие игроки?

Отвечу утвердительно, поэтому не буду рекомендовать Реброву еще на кого-то обратить внимание. Как по мне, у нас довольно сбалансированный состав, вот еще бы только менталитета победителя. Такого, как у тех же хорватов. Хотя и в нашей сборной по бойцовскому характеру есть с кого брать пример, в частности, с Ильи Забарного. Это и помогает ему прогрессировать.

То, что отбор в нашей группе начнется в сентябре 2025 года, это плюс для украинцев?

Да, потому что наша сборная всегда демонстрирует более качественный футбол осенью.

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Артем Федецкий Украина
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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