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Маркевич: С хорватами реально можно побороться за первое место в группе
А вот с французами будет тяжелее
Фото: ФК Карпати
Бывший тренер
Напомним, что сборная Украины будет играть в группе D, вместе с Исландией, Азербайджаном и победителем пары Франция - Хорватия.
"Многое будет зависеть от того, какая сборная будет четвертым участником в нашей группе. Если французы, то с ними будет сложнее, именно они будут фаворитами. А вот с хорватами реально можно побороться за первое место. Я не думаю, что до сентября 2025 года в украинской сборной следует ожидать кадровых изменений.
Рулевой Сергей Ребров будет делать ставку на игроков, которые были в его распоряжении в последнее время. На мой взгляд, у украинской сборной - сбалансированный состав, в ней собраны лучшие наши футболисты, выступающие в УПЛ и за рубежом.
Пожелаю им еще более требовательно относиться к своим обязанностям на тренировках, чтобы обходилось без травм и можно было прибавлять и замахнуться на завоевание прямой путевки на мировой футбольный форум", - сказал Маркевич.
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