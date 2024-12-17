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Защитник Александрии: Калюжный доказал, что можно и не из Динамо и Шахтера попадать в сборную

Национальная сборная Украины
Обновлено

Александр Мартынюк - о своих новых вызовах в карьере

Защитник Александрии: Калюжный доказал, что можно и не из Динамо и Шахтера попадать в сборную

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Левый защитник "Александрии" Александр Мартынюк высказался о своих шансах заиграть за сборную Украины.

– 30 сентября вы впервые попали в резервный список сборной. Что это значит для вас? Раньше вы говорили, что выступать за сборную – это мечта детства, но тогда речь шла больше о молодежной сборной.

‒ Только мотивация работать дальше, чтобы из резервного списка попадать в основной. Это доказал Ваня Калюжный, что можно не из "Динамо" и "Шахтера" попадать в национальную сборную Украины. Из какого клуба ты вызываешься – не важно, главное – доказывать, выкладываться на все 100, на тебя обратят внимание и вызовут снова, но уже в основной состав.

‒ Как узнали о попадании в резервный список и какие эмоции испытали?

‒ Узнал в интернете. Увидел, что выставили списки, очень радовался. Сразу после этого меня поздравил агент, друзья. Понимаю, что это только резервный список и нужно работать и дальше, чтобы попасть в основной список. Повторюсь, это для меня только мотивация.

‒ Какие планы у Александра Мартынюка на будущее?

– Не хочу далеко забегать, но нужно стараться больше и больше, попасть в европейские топклубы. Главное сейчас показывать хорошую игру и результаты, чтобы увидеть другие клубы и заинтересовались мной. Хочется перейти со временем в хороший европейский клуб и поиграть в Лиге Чемпионов за национальную сборную. Не останавливаемся и работаем.

‒ Если Европа, то в каком чемпионате хотите играть?

‒ Чтобы попасть в топчемпионат, нужно очень долго работать. Само попадание туда – это уже высокое достижение, неважно, какое конкретно. Буду стараться изо всех сил, чтобы туда попасть.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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