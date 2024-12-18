Известен победитель в номинации Дебют года от УАФ

Украинская ассоциация футбола (УАФ) продолжает подводить итоги 2024 года.

В сообщении от УАФ говорится о том, что полузащитник "Александрии" Иван Калюжный победил в номинации "Дебют года".

Хавбек национальной команды Иван Калюжный набрал 52% голосов в голосовании "Дебют года", опередив в этом опросе Владимира Бражко из "Динамо" (41%) и Александра Назаренко из "Полесья" (7%).

Результаты были представлены во время встречи болельщиков и журналистов с игроками сборной Украины и главным тренером команды, Сергеем Ребровым.

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Напомним, что 26-летний Иван Калюжный дебютировал за сборную Украины в октябре этого года. На его счету уже 4 матча в "сине-желтой" футболке.