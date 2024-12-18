Дубль Артема, 90 минут Егора. Sofascore и Whoscored оценили перформансы Довбика и Ярмолюка

18 декабря состоялись матчи "Рома" - "Сампдория" в рамках 1/8 финала Кубка Италии и "Ньюкасл“ - "Брентфорд“ - четвертьфинал Кубка Лиги.

Украинцы Артем Довбик и Егор Ярмолюк вышли в стартовом составе "Ромы" и "Брентфорда" соответственно.

После завершения игры Sofascore поставил Артему 7.9.

Довбик оформил дубль, отдал 100% точных передач и сделал 15 касаний мяча.

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А Егору Sofascore и Whoscored поставили 6.7 и 6.4 соответственно.

Ярмолюк преуспел в 6 удачных обводках из двенадцати, сделал 56 касаний мяча и отдал 38/42 точных передач.